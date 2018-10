Setién: "Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar"

Setién, técnico del Betis, ha comparecido esta tarde en la sala de prensa de San Siro para analizar la actualidad del equipo y el partido de este jueves ante el Milan. Para dicho encuentro, el cántabro cuenta con el recuperado Tello, aunque no ha querido confirmar si será de la partida. "Tello ya está bien, se ha recuperado de sus molestias, ha entrenado con el grupo y está para jugar, no lo tengo decidido si jugará o no, pero tiene las mismas posibilidades que otros compañeros", ha explicado.

En cuanto al debate sobre la posesión y la efectividad del equipo en los últimos partidos, el míster verdiblanco ha comentado: "La posesión es un componente más de nuestro estilo de juego, hemos hablado muchas veces del tema de la posesión, la posesión en sí misma no vale para nada, ya lo he dicho muchas veces y lo repito. Pero en LaLiga somos de los equipos que más llegamos al área rival, somos un equipo que estamos muy cerca del área rival, aunque es verdad que no estamos muy finos a la hora de finalizar las jugadas que llegamos al área, ahora estamos más atascados en ese sentido pero la realidad es que no estamos preocupados pero sí inquietos, generamos siempre más ocasiones que el rival, así siempre tienes más posibilidades de ganar".

Sobre en qué ha hecho hincapié esta semana tras la derrota ante el Valladolid, Setién ha explicado: "El otro día la derrota nos produjo una frustración importante a todos, estábamos casi seguros de que el partido lo íbamos a resolver, el día anterior hicimos un entrenamiento espectacular y sabíamos de nuestra superioridad, luego en el campo superamos al rival en muchas fases, solo le permitimos llegar dos o tres veces y una fue gol. El trabajo va en sentido de reforzar mucho lo que estamos haciendo, lo que nos pasa lo tenemos todos claro. Les he recordado a muchos de los que no estaban el año pasado que en el Bernabéu, el año pasado, después de veintitantos toques y un minuto y pico de posesión acabamos marcando y ganando, y todo el mundo estaba contento con la posesión. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para ganar, creamos más ocasiones, nos llegan menos que el año pasado, defendemos mejor, tenemos más profundidad aunque tenemos que mejorar, hay que hilar muy fino, tener mucha precisión, tener ese punto de lucidez para el remate... No veo ningún problema salvo eso, en lo demás, estamos mejor que el año pasado. Al menos en las sensaciones que nos transmite el equipo, el refuerzo va en eso, en recordar lo que hacíamos el año pasado que es lo que nos ha traído hasta aquí. Hay gente que solo pide resultados. Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar, porque nos va muy bien aunque puntualmente podamos perder algún partido. Fijaros cómo estaba el Betis antes de que llegáramos nosotros y cómo está ahora".

Críticas a Gattuso tras perder el derbi: "Nunca me fío del estado de forma de los equipos con los que me enfrento, siempre espero la mejor versión del rival. La situación del Milan, a mí me parece un grandísimo equipo, es un equipo que quizá pueden pensar que en relación a otro años u otras épocas es un equipo histórico, de los mejores del mundo, y esto pesa mucho en muchas circunstancias, igual no está en su mejor momento pero yo espero su mejor versión, no me fío, nos vamos a enfrentar a un equipazo en un momento en el que necesitan una victoria. Ojalá podamos controlar el juego, veremos si es posible, veremos la actitud, el Milan en su casa no será el Valladolid, habrá más espacios, nos comprometerán más pero nos dejarán más espacios"

Teme que el Milan despierte en el partido de mañana: "Es una incógnita, ellos pueden estar heridos tras perder el derbi pero siempre estás expuestos ante equipos de este calibre. A veces el fútbol no es todo lo que parece, quizás a diez partidos nos ganarían ocho o seis, no lo sé, no sé el Milan que nos vamos a encontrar, pero yo tengo una confianza enorme. Ya jugamos en un campo Champions como el del Olympiacos, pero estamos confiados, con la personalidad suficiente y creo que no nos va a afectar para nada el partido del domingo. Ellos nos pueden hacer un roto si tienen su día pero nosotros también estamos confiados, será un partido más abierto que los últimos que hemos jugado, eso me hace pensar que será mejor que los últimos, donde ha sido muy complicado hacer daño".

Partido clave para el grupo: "Si consiguiéramos un punto estaría bien porque con los partidos de casa nos permitiría superarlos y clasificarte. Una derrota podría encajar si conseguimos ganar a Olympiacos en nuestra casa, la realidad es que todo ahora es una incógnita, hay que esperar a ver pero estoy confiado en pasar incluso sin ganar aquí".

7000 béticos en las gradas de San Siro: "Que tengas un respaldo en un estadio como este es un estímulo enorme, un aliciente, es la recompensa del año pasado. Esto era impensable a principios del año pasado, hemos crecido y hemos reforzado una idea, un estilo propio que nos invita a acompañar al equipo. Es verdad que hay momentos que tú no puedes darlo todo o ganar, eso siempre hay que tenerlo en consideración. Es muy importante las sensaciones que transmita el equipo, esto es lo importante, las sensaciones son buenas y por eso nos acompaña tanta gente. Hace bien poco ni pensábamos que podíamos estar aquí, a esto hay que darle un valor real"

El tuit sobre la posesión: "Es una broma, me sumo a las bromas y a la simpatía que me transmite la gente en comentarios como ese, cada uno entiende el fútbol a su manera, trato de sumarme sin más, espero no tener que dar voleones, es una broma sin más. Es un tema un poco cansino, a ver si lo dejamos ya, que ya no sé qué hacer ni qué decir".