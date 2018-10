Serra: "Si tenemos el balón, el Milan va a sufrir"

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, ha dejado sus sensaciones a apenas unas horas de que comience a rodar el balón en el estadio de San Siro. "Es una mezcla de sentimientos, es normal, es un gran partido, estamos con inquietud y ganas de empezar, esperemos salir ganadores", ha dicho el de Sa Pobla en Radio Marca Sevilla.

El dirigente verdiblanco sabe que enfrente no estará el gran Milan de épocas anteriores, pero aún así, espera tener el balón y someter al rival."El Milan, si recordamos los tiempos donde era prácticamente el líder... Era una admirador de su propuesta de fútbol, ahora no están en esos tiempos pero aún sigue teniendo muy buenos futbolistas pero el Betis va con toda la intensidad y motivación que pueda tener", asegura el balear, que defiende el estilo de Setién: "Pienso que sí, que vamos a acaparar la posesión del balón, el Milan intenta la presión en la primera línea de ataque, si no lo consigue hace un pequeño repliegue y busca la intensidad para recuperar y salir a la contra. Tiene un entrenador con una capacidad de trabajo y actitud de esfuerzo inmensa, y eso seguro que lo transmite. Si nosotros somos capaces de tener el balón, el Milan va a sufrir".

Para el vicepresidente, será la primera vez que esté en el palco de San Siro, pero no en la banda, donde ya dirigió ahí al Barça y al AEK: "Con el AEK no tuvimos un buen resultado pero había una diferencia abismal, con el Barca empatamos a tres, fue un partido muy bonito y abierto".

En cuanto a si la derrota del pasado domingo puede afectar a la plantilla, el mallorquín se mostró seguro que no será así: "Uno tiene que seguir, no podemos estar ensimismados en la misma situación. Transmitimos la autoestima suficente para que el Betis no baje su nivel, tenemos que consolidarnos entre los grandes y se empiezo por esto. Hablo con los jugadores y el cuerpo técnico y tenemos esa esperanza de traducirlo en juego y resultados".

Por último, Serra Ferrer dejó su claro respaldo al actual cuerpo técnico: "Cada día el propio futbolistas puede reflexionar sobre una situación profesional, es un trabajo diario del cuerpo técnico para transmitir y gestionar el grupo. Nosotros le damos el respaldo necesario".