El escenario ideal para la 'reaparición' de Junior

No estaba siendo el Junior que todos esperaban. Y no se trata de una cuestión numérica, sino de sensaciones. Su fulgurante aparición en la segunda vuelta de la 17/18 convenció no sólo a Quique Setién, sino a todo el beticismo. El hispano-dominicano, hasta que se lesionó a los veinte minutos en San Mamés en la jornada 36, lo jugó todo con el cántabro, al que ya había convencido en los entrenamientos, en los choques del filial y durante el improvisado amistoso con público frente al Écija en el Benito Villamarín del 15 de noviembre de 2017. Entonces, Firpo ejerció de central zurdo, como luego ante Real Sociedad, Málaga y Athletic, pese a que era el carrilero ideal para ese nuevo sistema, el 1-3-4-2-1, que devolvió a los heliopolitanos a la gloria patria y continental.

El dorsal 20, que lo es tras su renovación y ampliación de contrato en verano, dio el salto a la selección española sub 21 y estuvo en las agendas de clubes importantes, como el Torino y, sobre todo, el Arsenal, dispuesto a pagar su cláusula de 25 millones de euros, ahora doblada tras la citada mejora. El de este jueves fue el debut en Europa de Junior, que tuvo descanso ante Olympiacos y Dudelange. Y no pudo elegir mejor escenario para 'resucitar' el prometedor futbolista criado en la Costa del Sol.

Precisamente cuando renacen los 'cantos de sirena', ahora desde Chamartín, el zurdo firmó una soberbia actuación en San Siro, con un 74% de acierto en el pase (dio 31) y 60 contactos con el balón, lo que indica que no se escondió precisamente. Con tres regates completados, sólo Canales lo superó, colocándose en el 'Top 5' del partido en cuanto a valoración estadística, según la web especializada WhoScored, tras Lo Celso (8,8), Bartra (8,1) y Sanabria (7,3), únicos que mejoran el 7,24 sobre 10 de Junior.

El jugador de origen dominicano participó en el primer gol, controlando una buena apertura a banda de Canales para apoyarse en Gio, quien asistió finalmente a Sanabria, al tiempo que pudo repetir tres minutos más tarde, pues Sergio León estaba en posición legal cuando recibió su servicio -Tonny acabaría marcando, pero el tanto fue anulado por esa acción previa-. Desbordando continuamente por la izquierda, Firpo no descuidó las labores defensivas, siendo un socio impagable para Sidnei en ese perfil. Un momento ideal para mostrar y mostrarse.