Cejudo: "Iremos allí a intentar pasar"

El Racing no da por perdida la eliminatoria, como dejó claro Álvaro Cejudo. Era un partido especial para el jugador de Puente Genil, que se enfrentaba al equipo en el que militó entre 2014 y 2017.

"Vamos a ir a Sevilla a intentar ganar el partido y pasar la eliminatoria, como hemos salido hoy. No le hemos podido regalar una victoria a la afición, pero seguro que han disfrutado", comentó tras el choque el ex verdiblanco, que vivió un partido especial: "Estoy contento por volver a jugar contra muchos ex compañeros y amigos. Lástima que se hayan llevado al final la victoria".