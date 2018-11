Lo que se ha ido sabiendo de la fiesta de Halloween

Madrugada del 1 de noviembre de 2001. Por entonces Halloween apenas era una fiesta residual en España. Las brujas y los fantasmas procedentes de Estados Unidos llegarían para quedarse pocos años después -"ni siquiera sabíamos que era Halloween", ha contado Benjamín-. Hasta que eso ocurrió, la noche más famosa de Halloween aconteció en Sevilla, concretamente en el chalet de Benjamín, que entonces contaba 23 años y militaba en una plantilla del Betis en la que destacaba Denilson, el fichaje más caro de la historia de la entidad, y despuntaba un jovencísimo Joaquín. Son dos tres de los actores que han narrado lo que aconteció aquel día, en el que el personaje estelar fue Manuel Ruiz de Lopera, que irrumpió junto al entonces entrenador, Juande Ramos, para interrupir la fiesta. Con el paso de los años se han ido conociendo más detalles.

¿Cuántas personas había?

"Estaba previsto que fuéremos 40 personas, pero se nos fue de las manos. Yo salí fuera a las doce y media de la noche y seguía entrando gente", cuenta Benjamín. Joaquín cifra la cantidad de invitados en las dos centenas: "Había 200 personas. Allí estábamos en la gloria y veo a Benjamín subiendo unas escaleras con la cara desencajada". Entre los asistentes, toda la plantilla verdiblanca. "La suerte que tuvimos es que estábamos todos. En lo mejor de la noche nos cortó el tinglao", revelaba el portuense en el programa de Bertín Osborne.

Lo que se encuentra Lopera

El entonces dueño del club, Manuel Ruiz de Lopera, también ha relatado lo que se encontró: "Vinieron a avisarnos, Juande Ramos era el entrenador. Fue en casa de Benjamín, cuando llegamos allí vimos que entraban chicas y futbolistas teniendo un partido en 48 horas. Entramos y en la primera habitación había chicas haciendo ejercicio físico sin ropa ninguna, los jugadores empezaron a tirarses unos por el balón, otros por la ventana para que no viéramos nada, aquello era horrible, Joaquín también salió por otra ventana, saltaban con una habilidad que yo pensaba que marcaban goles de cabeza saltando cuatro metros".

Saltos por la ventana, escondidos...

Las reacciones de los futbolistas fueron de lo más variopintas. Algunos decidieron saltar por la ventana, otros intentaron esconderse tras las cortintas. "Nos iba cogiendo a uno por uno. Denilson quería saltar yo no sé por dónde y yo le decía: '¿Dónde vas? Que hay dos metros, que te vas a matar. Déjalo que te vea y te diga lo que quiera'. "Tenía medio cuerpo asomado por la venta y decía: 'Que no me paga'. De pronto se para delante de mí y dice": 'Hombre si está aquí el niño. Muy pronto estás empezando tú'", ha relatado Joaquín. "A mí me dijo que entendía mi bajo rendimiento", cuenta Benjamín. "No me lo esperaba de usted, Capi", ha contado el canterano verdiblanco.

El misterio del chivato

Lo que durante mucho tiempo no se han explicado los futbolisas es cómo llegó la información a oídos de Lopera. Anoche Benjamín relató que supo quién fue el chivato años después. "Me enteré de que el chivatazo lo había dicho una persona que trabajaba en el club. Me enteré de eso en la cárcel, cuando fui a una cárcel, y había uno que conocía y me dijo quién fue".