Aitor Ruibal: "La sangre bética te va enganchando"

Cuando finalizó su etapa como juvenil, "no imaginaba estar jugando en Segunda". Sin embargo, la progresión de Aitor Ruibal en los últimos años es constante. Fichó por el Betis B en la 15/16, viviendo un descenso a Tercera, un ascenso a Segunda B y un nuevo descenso que no consumó, porque se marchó al Cartagena para proseguir su formación. Y, de ahí, este verano, al Rayo Majadahonda, cedido, y con el sueño de regresar al Betis y cumplir los tres años que le restan.

- El descenso del Betis Deportivo a Tercera le llevó a continuar su crecimiento, a sus 22 años, en el Rayo Majadahonda. ¿Cómo fue su llegada?

- Al principio, con coña, ya que ascendieron ante el Cartagena, equipo en el que jugué los dos último meses (un gol en el 90' en la vuelta tumbó a los levantinos, dando el ascenso a los madrileños). Mucha gente de Cartagena me lo recriminó, pero deben entender que busco lo mejor para mi futuro. No hubo nada de mala intención. El club es una gran familia. Hay que tener en cuenta que no hace tanto estaba en Tercera, pero se están haciendo las cosas muy bien. El ascenso a Segunda ha supuesto un gran cambio, tanto para futbolistas como trabajadores, pero, por ahora, todo está saliendo bien.

- Tras cuatro partidos disputando la totalidad de minutos. ¿Puede decirse que ya se ha ganado el puesto?

- En el primer partido no jugué, comenzando a ser titular en los siguientes. Luego, el míster (Antonio Iriondo) me quitó y a partir del encuentro de Copa del Rey ante el Sporting, no he salido. Siempre cuesta cuando llegas a un equipo nuevo, en el que te piden otras cosas, pero te adaptas a lo que quieren de ti. Trabajo cada día como hago siempre. El míster me dijo que me tenía que poner porque se lo estaba pidiendo en los entrenamientos.

- ¿A qué aspectos del juego se ha adaptado?

- Aquí, por ejemplo, al míster le gusta que juguemos al espacio, que no recibamos tanto al pie. Jugamos a la pelota, pero quiere eso, y me ha costado. En el Betis Deportivo teníamos un juego distinto y, luego, los dos últimos meses los jugué en Cartagena, donde me pedían otra cosa. En realidad, no es un gran cambio, pero sí que te piden otras cosas. Luego, el grupo es genial y me he adaptado muy bien.

- Al Betis B llegó como delantero y jugó en distintos puestos, una polivalencia que está exhibiendo en el Rayo Majadahonda.

- Sí. Jugamos con dos delanteros y juego con asiduidad arriba. Pero el míster no quiere delanteros referencia, nos pide movilidad. Luego, también he actuado en partidos como extremo e, incluso, como carrilero, en algunos choques una vez realizado los cambios.

- Milita en Segunda, pero juega como local en un campo de Primera como es el Wanda. ¿Qué tal la experiencia?

- La verdad es que es impresionante. Es un campazo. Se hace un poco raro no ver el estadio lleno, ya que es muy grande, pero es un estadio espectacular. Da gusto jugar allí.

- Con 22 años y sin experiencia en Segunda, ¿esperaba jugar con tanta asiduidad?

- Cuando era juvenil, no pensaba en que me pudiera estar pasando esto. En mi último año de juvenil no lo hice bien. Luego, fui como sub 23 al Hospitalet, pero cayó lesionado el delantero en el último día, comencé a jugar, marqué goles y me ficho el Betis (mercado invernal de la 15/16). He progresado en los últimos años. Creo en mis posibilidades.

- Suma tres goles (dos en Liga y uno en Copa) y su estreno fue a lo grande, dando un punto ante Osasuna...

- La verdad es que sí. Además fue en los últimos minutos, ante un gran equipo, ya que Osasuna, para mí, tiene uno de los mejores conjuntos de la categoría. Aquí un punto es gloria. En realidad, llevo uno más, ya que ante el Reus se lo dieron al portero, pero el disparo fue mío, dio en el palo y le rebotó en la espalda.

- ¿Qué influencia ha tenido en su progresión José Juan Romero, su entrenador en el filial bético?

- Es de otro planeta. Nos ha enseñado mucho, tanto a mí como a otros compañeros que ahora están en el primer equipo. Es muy cercano. Sabe cómo tratar a cada jugador; por ello, le estoy eternamente agradecido. Como entrenador y como amigo. Lo primero que me dijo fue: "Creételo, que eres muy bueno". Y eso al final te lo crees.

- Ha trabajado con José Juan y Setién. ¿En qué se parecen y diferencian?

- Tienen grandes semejanzas. Su idea futbolística es la misma, por lo que cuando entrené con el primer equipo apenas necesitas adaptación. Es obvio que he trabajo mucho más con José Juan, al que conozco más, pero cuando estuve con el primer equipo, Setién te trata igual que al resto y eso es de agradecer. Son dos grandes motivadores.

- Comenta que en su último año juvenil no se veía llegando a la elite, pero llegó a debutar con el Betis. ¿Qué recuerdo guarda?

- Fue la noche soñada. Sin palabras. Jugué apenas un minuto (relevó a Fabián en el Betis-Atlético de la 17/18), pero lo disfruté mucho. Al fin y al cabo, el deseo de todo niño futbolista es ése. Fue especial. Me sentí orgulloso por mí y por todos los que me han ayudado. Lo único es que por un mes mi abuelo (Rodrigo) no lo vio. Fue como un padre para mí, me acompañaba a todos lados. Siempre pienso en él, lo llevo tatuado. Falleció un mes antes de mi debut. Fue muy duro. Recuerdo con el filial, en un partido en Cartagena (1-4), en el que marqué un doblete y rompí a llorar, ya que falleció semanas antes. Estuve un tiempo en el que no me encontraba bien, pero a raíz de ese partido volví a ser yo.

- Viendo el debut de canteranos como Edgar, Kaptoum o Robert, ¿se arrepiente de haber salido?

- La decisión era ir cogiendo experiencia a nivel profesional. Por ello, me marché a Cartagena los dos últimos meses, con la condición de que si ascendía me compraba. No pudo ser, llegó la oferta del Rayo Majadahonda y no me lo pensé. Quería progresar y jugar en Segunda es un salto para ir mejorando. El primer objetivo es lograr que el Rayo Majadahonda haga una buena temporada; luego, estar bien aquí para estar a mi máximo nivel y que Quique (Setién) me dé una oportunidad.

- ¿Sigue al Betis?

- Sí, claro. Lo estuve viendo en el Wanda. Lo sigo también por mis compañeros, jugadores con los que he compartido mucho. Lo veo siempre. Al fin y al cabo he estado tres años allí y la sangre bética te va enganchado.