Jaume Costa: "Sacaremos esto adelante"

El defensa del Villarreal Jaume Costa afirmó ayer que ha llegado el momento de que el equipo sea más competitivo y salga de donde está y que ve a sus compañeros comprometidos para lograrlo.

El equipo castellonense, que se mide tras el parón al Betis, ocupa la décimo sexta posición con 11 puntos, sólo uno por delante del descenso.

En rueda de prensa, el lateral del Villarreal explicó que ve bien al equipo, aunque insistió en no negar que están en una situación comprometida en la que "las cosas no funcionan como desean porque el equipo tiene ocasiones y no marca y, en cambio, recibe goles con facilidad".

"Es una situación complicada, pero no es la primera. No queda otra que mentalizarse, trabajar más, estar unidos y arrimar el hombro. Ahora necesitamos de todos, necesitamos a todos los que formamos el club". Jaume Costa es de la opinión de que cada uno debe sacar el máximo partido de sí mismo y estar muy centrado. "Este es un buen vestuario, es una grupo muy profesional que sacará esto adelante", indicó.

Una de las claves será, para el jugador del conjunto castellonense, tener más carácter, esforzarse al máximo y competir "cada minuto" en todas las facetas, al tiempo que recordó que en otros momentos, sin jugar bien, el equipo había sacado buenos resultados.