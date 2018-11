Setién y Pry hablan el mismo idioma

Quique Setién y María Pry, técnicos del primer equipo masculino y femenino, respectivamente, han compartido un rato de charla para LaLiga bajo el título #HablamosDeLoMismo, un espacio en el que se han referido a sus orígenes, de su forma de gestionar el vestuario o a su filosofía.

"Tengo curiosidad por saber cómo te hiciste entrenadora", comienza preguntando Setién. "Creo que eso siempre lo he llevado conmigo. Siempre he jugado de mediocentro. Jugaba de pivote, intentaba organizar, ser el brazo ejecutor de mi entrenador", le responde la aljarafeña.

"Yo, en cambio, mientras jugaba, nunca pensaba en entrenar. Luego me saqué los títulos de entrenador sin tener claro que iba a entrenar. Cogí al Racing en Segunda y me di cuenta de que podía ser una buena salida para seguir vinculado al fútbol porque los despachos nunca me gustaron".

La forma de gestionar el vestuario es una de las cosas que más curiosidad le genera a Pry del cántabro. "Es muy sencillo. Soy bastante directo para todo y me gusta tener una relación muy cercana con ellos. Y para mantener una relación cercana hay dos cosas fundamentales: una, que te tienes que ganar la credibilidad a base de los conocimientos que les puedas trasmitir. Y dos, trato a todos por igual, nunca miento a un futbolista", explicaba Setién, que continuó señalando de dónde viene su pasión por el fútbol de control. "Desde pequeño, siempre quería el balón y me gustaba que mis compañeros me la dieran al pie, que no la perdieran. Me cabreaba cada vez que le daba el balón al contrario". Una visión que comparte su compañera. "Nosotras intentamos hacer un juego muy ofensivo. Siempre intentamos tener el máximo tiempo posible el balón. Ambos equipos se diferencian del resto porque nos gusta tener el balón. La identidad del Betis todo el mundo la tiene clara".

"Hay una inmensa mayoría de la afición, de nosotros, que pensamos que la forma de juego que realizamos es la más adecuada y nos va a dar más alegrías que tristezas", apostillaba el santanderino, que elogió el trabajo de la entrenadora al frente del equipo femenino, al que vio por primera vez en el encuentro que disputó la pasada temporada en el Benito Villamarín ante el Santa Teresa. "Me encantó cómo se planteó el partido, los movimientos, el criterio para sacar el balón, los mecanismos. Enseguida me identifiqué. Es verdad que yo no había visto al equipo antes, pero vine con mucha ilusión".

Piropos que le devolvió Pry. "Hace unos días me preguntaron que si me identificaba con Simeone o con Guardiola. Mi respuesta fue que en el Betis tenemos a muy buenos entrenadores, hablé de ti. Creo que tienes las ideas muy claras, me siento afortunada de tenerte aquí".