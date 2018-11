Pozuelo: "Sueño con ganar un título"

Alejandro Pozuelo afronta su cuarto año en el Genk como capitán del equipo que lidera la clasificación en Bélgica. Reconoce que sueña "con ganar un título" y espera que esta vez sea la definitiva después de quedarse a las puertas la temporada pasada en la Copa. "Siento que es lo que me falta en el fútbol. He jugado en grandes equipos y grandes ligas y sueño con ganar un título. El año pasado estuvimos cerca en la Copa. Este año queremos intentarlo en las tres competiciones", cuenta el de Triana que, junto a su equipo, ha comenzado la temporada como un tiro. "Estoy muy contento, vamos líderes. Siempre esperas empezar bien y desde el principio notamos que estábamos trabajando muy bien. Luego, poco a poco te lo crees un poco más. Ya hemos pasado esa primera fase y seguimos ahí arriba. Esta semana tuvimos la oportunidad de ponernos con seis de ventaja sobre el Brujas. Pero bueno, estamos ahí y vamos a intentarlo", explica en conversación con ED.

Con todo, sabe que es complicado. "En Bélgica, con el sistema de 'play off' y todo es muy abierto, pero estamos ilusionados, somos un equipo joven y que hace buen fútbol", subraya.

La labor de Philippe Clement, que llegó al club en diciembre de 2017 tras un errático inicio de campaña, es clave. "El entrenador es importante, también es joven, exfutbolista y se puede hablar con él. Ha sido futbolista y eso ayuda a conectar. Luego su filosofía nos gusta, presión arriba, tener el balón, ser protagonistas...", aclara Pozuelo.

El ex del Betis considera que la política de fichajes del Genk es otra de las circunstancias que ha ayudado al crecimiento del equipo. "Desde que yo llegué hace cuatro temporadas el grupo ha cambiado muy poco, con pocas salidas y pocos fichajes. Nos conocemos bien por la continuidad que nos ha dado el club y eso ha sido importante, somos un grupo de profesionales, pero también de amigos. Eso quieras o no, después se nota", subraya.

Pozuelo se ha asentado en Bélgica, un destino que pensaría que sería de paso: "Nunca me habría imaginado cuando firmé que estaría aquí cuatro años. Ni yo, ni mi familia, pero la verdad es que estamos muy a gusto aquí, en un país tranquilo, los niños van al colegio internacional... todo está bien, el equipo no tiene mucha presión. En un futuro sí me gustaría jugar en una liga superior, pero eso llegará, sólo hay que tener paciencia y hacer las cosas bien. Estoy muy bien aquí. La gente me respeta porque siempre lo doy todo en el campo. No miro por mí, sino por el equipo. Lo más importante de todo es ganarte el respeto de la gente".

El que fuera jugador del Swansea o el Rayo Vallecano explica los cambios que ha vivido desde que surgió de la cantera verdiblanca: "Físicamente he cambiado mucho desde que empecé. Era más pequeño, me ganaban casi todos los duelos. Ahora soy más maduro, es algo que te da la edad, sabes moverte por sitios en los que puedes hacer más daño, tengo más paciencia para recibir. Ahora veo el fútbol de una manera diferente. En el fútbol de hoy día el físico es muy importante, todos los equipos exigen mucho en este aspecto".

Lo que no ha cambiado es su generosidad para asistir pues ya lleva 14 pases de gol esta temporada: "Lo que más me gusta es asistir, desde que era pequeño. Me siento mejor incluso que marcando. Cuando doy una buena asistencia me siento orgulloso. Si voy solo delante del portero y me sigue un compañero no dudes de que voy a dársela".

En Europa ya hicieron una gran campaña hace dos temporadas y ahora esperan repetir: "Este es el segundo año desde que yo estoy que jugamos Europa League, la última vez hicimos un gran torneo y nos quedamos muy cerca de meternos en semifinales y jugar contra el United, pero nos eliminó el Celta. Ahora vamos líderes en el grupo y

tenemos cerca la siguiente fase. Aquel año no había tantos equipos de nombre como en esta edición. Miras y ves al Arsenal, el Chelsea, el Milan o los españoles".

A su Betis no le pierde la pista: "Lo que más sigo es el fútbol español y casi siempre al Betis. Cuando jugó contra el Barcelona estábamos concentrados, pero lo vi como pude por el móvil. Además, tengo un grupo que somos todos béticos y por ahí también lo iba siguiendo. La primera parte sí la vi entera. Setién planteó un partido de tú a tú contra el Barcelona, buscándolo arriba. Es un técnico que dota a sus equipos de personalidad". De los jugadores de la actual plantilla, se queda con Canales: "A mí me gusta mucho Canales, por su posición y porque somos de la misma generación. Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero cuando está bien es un pedazo de futbolista. Lo Celso también es un jugador para mirarlo".

El único que pudo salir y que podría en enero

El Genk fue muy claro con todos los futbolistas que llevaron ofertas para salir el pasado verano. Sólo Pozuelo podía salir porque tiene una cláusula de rescisión en su contrato (asciende a 8 millones). Por el resto no habría negociación. Fue el caso, por ejemplo, de Sander Berge, que tuvo una oferta del Sevilla. En enero tampoco habrá salidas salvo que algún club ponga sobre la mesa esos ocho millones por Pozuelo. El sevillano no hará fuerza por su parte, ya que ve opciones de ganar el título esta temporada.