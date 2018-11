Real Betis Féminas - Sporting Huelva: No hay dos sin tres

Las de María Pry reciben este miércoles a las 19:30h al conjunto onubense en una jornada intersemanal y pensando también en el próximo encuentro de Copa ante el Athletic. El Sporting de Huelva llega con una necesidad enorme de hacerse con la que sería su primera victoria de la temporada. El choque será retransmitido por BetisTV y arbitrado por María Dolores Martínez Madrona, del Comité de Árbitros de la Región de Murcia (la primera mujer en formar parte de la directiva de la Real Federación Española de Fútbol).

Dinámicas diferentes

Mientras que el Sporting de Huelva comenzó tímidamente la temporada, logrando en la jornada dos puntuar gracias a un empate sin goles ante el Athletic, el Real Betis Féminas no sumó hasta la jornada tres, cuando venció con contundencia al Málaga a domicilio (0-3). El conjunto onubense, tras nueve jornadas transcurridas solo ha cosechado dos empates. Dos puntos que lo sitúan colistas. Por el contrario, las verdiblancas han logrado, con 13 puntos, llegar a la sexta posición (empatadas con Athletic Club y Rayo Vallecano) y a un punto del quinto clasificado: la Real Sociedad.

El conjunto dirigido por María Pry viene de remontar al Fundación Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Allí cosechó la cuarta victoria de la temporada (curiosamente, en todas sus victorias ha marcado tres tantos). Comenzó adelantándose el conjunto local, mediante un gol de Carmen en el 13', previamente a esa jugada un gol de Priscila que hubiera supuesto el 0-1 fue mal anulado por un supuesto fuera de juego. Pese a la derrota momentánea, prontó el Real Betis logró el empate, gol de Priscila en el 20'. En el tiempo añadido del primer acto, Bea Parra logró el 1-2 para las suyas. Ya en la segunda mitad, ' Kuki' puso tablas en el marcador. El encuentro, a partir de entonces, entró en una dinámica vertiginosa y en el 82', Beita hizo su segundo gol, dando una victoria más a las suyas.

Por su parte, el conjunto dirigido por Antonio Toledo sufrió una derrota más en la Orden. Las sportinguistas no supieron imponerse a un Valencia CF que con doblete de Mari Paz (19' y 95' de partido), lograba una victoria necesaria para ir al alza en la clasificación. El conjunto che suma nueve puntos y cuenta con un partido menos (el aplazado ante el Sevilla FC, en Paterna).

"La rivalidad es alta"

María Pry no considera que el Sporting sea el rival más asequible para el Real Betis Féminas. De hecho, las dos últimas temporadas han caído en casa ante las onubenses, por eso, pese que "no llega en las mejores condiciones posibles al partido en términos clasificatorios", Pry reconoce que "no hay que olvidar que la rivalidad es alta, es un derbi andaluz". Según ha declarado Pry a los medios oficiales del club verdiblanco: "Será un partido de mucha intensidad para los dos equipos desde el principio. Espero que con nuestras armas y, como venimos jugado, podamos conseguir la victoria".

La técnica del Real Betis asegura que el Sporting tiene que "esperar que las jugadoras se adapten" y que "van a salir de ahí, serán el equipo intenso que siempre han sido".

Con respecto a si hará reservas teniendo en cuenta el choque ante el Athletic de Copa, la web bética aseguró que es "una incógnita". María Pry dijo: "Ya habrá tiempo de pensar en el partido de Copa ante el Athletic. Sabemos la importancia de este duelo, pero también queremos hacer un buen papel en Liga".

"El Betis será un rival muy complicado"

Antonio Toledo, entrenador del Sporting Club de Huelva sabe que el conjunto dirigido por Pry "es un equipo que tiene una plantilla afianzada desde hace varios años y se ha reforzado muy bien esta temporada". Aseguró que"es un equipo conjuntado que ha sabido mantener a sus mejores jugadoras" y que "será un rival complicado". Pero recordó que no es un imposible. "Se le puede vencer, como ya hicimos el año pasado, cuando vencimos por 0-1, aunque eran otras circunstancias".



Novedades

Pry solo tiene la baja confirmada de Marta Pérez. Para el conjunto visitante hay dos jugadoras en duda: La defensa Sandra Bernal, quien lleva de baja desde comienzos de mes, y la centrocampista argentina Flor Bonsegundo, quien el domingo pasado tuvo que ser evacuada en ambulancia a un centro hospitalario, tras recibir un rodillazo a la altura de la espalda.

La tercera

El Real Betis viene de firmar dos victorias consecutivas en Liga, por lo que irá a por la tercera teniendo en busca de echar tierra de por medio a los conjuntos con los que empatan a puntos y con la posibilidad de adelantar a la Real Sociedad (en caso de que caiga ante el FC Barcelona). Por su parte, el Sporting de Huelva necesita una victoria que le de argumentos para creer en la permanencia, aún queda toda una vuelta y comenzar a sumar cuanto antes es su meta, en las dos últimas visitas al Luis del Sol se han llevado la victoria lo que puede ser un aliciente para lograrla una vez más.