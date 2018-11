Pau López: "Hacía tiempo que no disfrutaba tanto en el campo"

Pau López vive los que probablemente son sus mejores días como deportista después de haber debutado con la selección española. El arquero hizo historia en el amistoso ante Bosnia con la selección. "Me habían comentado el dato. Contento de hacer historia con el Betis y agradecido porque estoy ahí por cómo juega el Betis", ha subrayado hoy en una entrevista con Radio Marca.

El ex del Espanyol está convencido de que dio el paso correcto: "Estoy muy feliz. Cuando decidí fichar por el Betis tenía ganas de hacerlo bien, de crecer, de dar un paso en mi carrera. Tengo cosas que mejorar aún, pero disfrutando mucho de jugar en el Betis, hacía tiempo que no disfrutaba tanto en un terreno de juego".

Pau no sabía que Luis Enrique iba a hacerle debutar: "Fue sobre la marcha, sobre el 55 me dijo, 'Pau calienta'. Contento y agradecido al entrenador. Me está dando confianza. Sólo puedo estar agradecido y espero seguir haciéndolo bien en el Betis".

En lo que no piensa es en estar en la próxima Eurocopa: "Estoy centrando en el Betis, no pienso mucho en ello. Al final si llega, llegará. El día a día es en el Betis, para ir a la selección hay que hacerlo bien aquí".

Ante el Barcelona, el Betis firmó el mejor partido de la temporada. "Fue una victoria impresionante en todos los sentidos, más allá de que haya jugado en el Espanyol y para mí fue un derbi desde pequeño. Lo importante es que fue un gran partido que quedará en la memoria", cuenta Pau, que explica por qué contra el Barcelona sí les salió bien la propuesta y ante otros equipos de menos nivel no les fue bien: "Es complicado jugarle al Valladolid, que es diferente al Barça o al Milan. Cuando un rival se encierra y se pone por delante es difícil acercarte ahí. Los partidos atascados son aquellos en los que hemos estado por detrás. Contra el Celta fue un día más de salir del partido, no a nivel táctico, pero Valladolid, Levante... se atasca mucho porque se encierran y es difícil meterle mano".

Pau López también explicó cómo le fue en su etapa en Inglaterra, donde no jugó: "Mi etapa en Inglaterra, aunque a la gente le cueste creerlo, fue la mejor para mí. Con Toni aprendí una barbaridad. A nivel deportivo no fue nada, pero me sirvió para adaptarme a la portería, para la toma de decisiones, para la posición que coges en la portería. El Espanyol jugaba de una forma distina, mucho más defensivo. He mejorado con el pie, también en la atención porque nos llegan poco y hay que estar centrado para no encajar. He ido de menos a más y sigo creciendo".

El meta espera que el Betis aproveche que LaLiga está igualada para meterse arriba: "Está siendo una liga extraña, muy igualada. Creo en el equipo, creo que tenemos capacidad para estar más arriba".

Su exequipo, el Espanyol, también está funcionando bien: "Estoy muy feliz de ver arriba al Espanyol. Sabía que tenía grandes jugadores, no encontramos la dinámica el año pasado. Con Rubi están confiados, les está yendo de maravilla, ojalá tenga una gran temporada".

También le preguntaron por las rotaciones en la portería: "No es habitual que los porteros roten, pero el entrenador decide y necesita a toda la gente metida. Eso habla bien de Joel y de mí. Yo no sé quién va a jugar hasta dos horas antes".