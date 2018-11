Dificultades en el Betis para hacer hueco arriba

Ya publicó este diario días atrás que el comité ejecutivo del Real Betis Balompié, en consonancia con Quique Setién, ha aprobado la contratación de dos futbolistas de cara a enero, por lo que Lorenzo Serra Ferrer ya peina el mercado desde hace semanas. Concretamente, en busca de un delantero goleador con buen juego aéreo y de espaldas, pero también con caída a las bandas y capacidad asociativa; más un carrilero polivalente.

En la vanguardia, Sergio León y Sanabria no están dando la talla, rindiendo ambos por debajo de lo esperado y siendo Loren, por ahora, el único que ha dado el nivel. De ahí que la idea sea contratar a un artillero con características complementarias a las del marbellí, incluso aunque fuera cedido y sin opción de compra. Pero claro, con el tope salarial fijado por LaLiga casi al tope, Lorenzo Serra Ferrer se ve obligado a tener que hacer hueco antes en la punta de lanza, siendo el paraguayo Tonny Sanabria el ariete del que el vicepresidente deportivo de la entidad gustaría prescindir la próxima ventana, entendiendo, también, que sería más sencillo para el club sacar réditos económicos si es el guaraní quien protagonizara la operación salida arriba, en lugar del palmeño. Opciones, ambas, que en ninguno de los casos resultaría sencillo para el vicepresidente deportivo del Betis, al no contar, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, con el beneplácito de los jugadores.

El deseo de Sanabria

La intención del paraguayo Tonny Sanabria, al igual que el pasado verano, es competir en Europa con el Betis (suma dos goles; uno de ellos frente al Milan) y demostrar su valía. Algo que por ahora no ha conseguido del todo, pero que confía alcanzar en la segunda mitad de la temporada. Entiende el guaraní, además, que para el club priman sus intereses económicos y que ellos no tienen por qué coincidir con los suyos, especialmente en lo deportivo, al ser el de enero un mercado muy complicado. El pasado agosto, de hecho, ya rechazó una oferta del Sporting luso para salir cedido con opción de compra, a cambio de dos kilos de ficha (medio millón más que en Heliópolis) y otro para el Betis por el préstamo. Pese a ello, no cierra la puerta a una posible salida, pero en verano, cuando es más sencillo conciliar los intereses de todos. Con el pasaporte comunitario ya en su poder, las opciones se le multiplican, por lo que habrá que estar atentos a cómo avanza el mercado, al que aún le queda más de un mes para abrir sus puertas. El pasado verano estuvo en la órbita del Niza y de un West Ham que, sin embargo, no estaría por la labor de retomar su interés este invierno.

Sergio, aún más claro

Más claro que Sanabria, incluso, lo tiene su compañero Sergio León, quien no tiene ni el más mínimo interés de abandonar el Villamarín a no ser que el propio Betis lo invite a ello. Los cantos de sirena procedentes de la MLS de Estados Unidos, donde ha sido vinculado con el New York City de David Villa, que acaba contrato, no son suficientes para poner tierra de por medio.