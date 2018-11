"Mi mujer se mosqueó tela por las acciones, pero el Betis es parte de mi vida"

"Un buen futbolista te gana un partido, pero un equipo te gana un título", señalaba Joaquín este viernes en su nueva visita al programa de Bertín Osborne en Telecinco, 'Mi casa es la vuestra', donde opinó que "un buen entrenador tiene que ser también un buen psicólogo, pues eso redundará en el buen ambiente de un vestuario y en su rendimiento: "Si eres capaz de tener a la gente comprometida y feliz... Lo más jodido de un club importante donde hay nombres importantes es tenerlo comprometido".

El portuense, que recordó varias anécdotas (entre ellas una divertidísima con Luis Aragonés), bromeó acerca de su reciente renovación hasta 2020 -"me veían tan bien que dijeron 'como no firme, se lo van a llevar'"-, aclarando que ha invertido ya parte de su sueldo: "El último año no cuenta, porque me lo he gastado en acciones". Un desembolso que no hizo mucha gracia a su mujer: "Tú te crees que es cachondeo, pero entraba en el cuarto cuando estaba dormida... Se mosqueó tela. Pero nos sentamos y entendió que es parte de mi vida y se lo debo al Betis, un club histórico que va a seguir creciendo. Quería un trocito más, sentirme más bético y entrar en eso. Cuando me lo comentó el presidente dije: 'cuenta conmigo'".