Setién: "Estamos bien, pero hemos tenido momentos mejores"

"El Dudelange, con todos los respetos, no ha conseguido tener opciones de clasificarse y, evidentemente, por potencial, historia y todo es el más débil del grupo, pero hay muchas cosas que me gustaron en el partido de la ida. No afrontamos el de ahora pensando que va a ser fácil. Hicieron algunas acciones en la ida que nos comprometieron mucho. Nos costó durante una gran parte del partido marcar. Es verdad que tuvimos más tiempo el balón y más ocasiones, pero ellos tuvieron acciones en ataque que nos pudieron complicar y es el partido que espero para mañana", ha comenzado diciendo Quique Setién sobre el último partido de la Fase de Grupos de la Europa League.



"Sólo queremos ganar", apuntó el técnico del Betis. "Son las mismas expectativas que tenemos en otros campos. Trataremos de hacer las cosas bien para ser mejores que el rival y ganar. Estamos en una dinámica positiva y en buen momento general, aunque los hemos tenido mejores. Venimos con mucha ilusión para poder quedar primeros de grupo sin esperar al resultado del Milan y el Olympiacos. No queremos esperar a ver lo que hacen los rivales, que también quieren conseguir la primera plaza", advirtió.



Setién no ocultó que habrá rotaciones: "Lo normal en nuestro equipo es que hagamos variaciones en la configuración y mañana también las habrá".



"Estoy bastante satisfecho de la trayectoria, de poder estar en los próximos sorteos de competiciones. Los últimos resultados nos han reforzado y nuestra realidad es que estamos pensando en rival siguiente y en la competición siguiente. Ahora este partido y después ya estaremos metidos en el bombo de Europa y va a influir si somos primeros o segundos, pero no pienso demasiado en el futuro. Trataremos de seguir en todas las competiciones el mayor tiempo posible y tratando de jugar como lo estamos haciendo más o menos e ir sumando cada día sin generar expectativas que puedan confundir un poco. Vamos avanzando poco a poco y eso es lo importante", resaltó.



Sobre el sorteo de la Copa del Rey, dijo que no le preocupa el rival que le pueda tocar este jueves (16:00 h).