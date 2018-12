La "madurez" de un Canales "mejor futbolista"

Ha tenido picos altos de rendimiento, como el que le llevó, muy joven, a fichar por el Real Madrid, su etapa en Mestalla o, sin ir más lejos, el de la pasada campaña, con la Real Sociedad.

Por eso, se le pregunta a Sergio Canales si su actual momento en el Betis es uno de los meores de su carrera. "Sí, puede ser. Me he sentido otras veces, los primeros años en el Valencia me sentí muy cómodo, el último en la Real también. Y ahora también me encuentro bien, en una posición más en mediocampo que me está ayudando a ser mejor futbolista. Estoy trabajando también a nivel defensivo, que eso ayuda al equipo y también personalmente. En cuanto al físico me estoy encontrando muy bien, prácticamente no llego a ningún final de partido fatigado. Y eso ayuda en lo personal y lo colectivo. Todo suma, cuando el equipo gana, juega bien, todos tenemos un plus más de motivación y eso se nota", ha explicado el cántabro en Radio Marca.

Y es que Canales siempre ha jugado más cerca del área rival, con menos obligaciones defensivas. En Heliópolis se le ve corre tras los rivales sin descanso. "Al final he encontrado el equilibrio en cuanto al trabajo, saber lo que viene bien, lo que necesito en cada momento. Tengo a una persona que me ayuda fuera del campo y en ese sentido he encontrado la madurez a nivel personal y también a nivel físico con un trabajo que me da un nivel extra dentro del campo. Hoy en día es fundamental el descanso y las dietas. A mí, personalmente, me encanta, a mi pareja también, y los dos disfrutamos. Es mucho más fácil hacer diferentes platos que hacemos y compartimos eso", ha comentado un Canales que, a sus 27 años, mantiene intactas sus ilusiones por debutar algún día con la selección.

"Siempre lo he dicho. Espero algún día jugar con España. Todos trabajamos también para ello. Si llega algún día, será porque al Betis también le va bien y está luchando arriba por grandes cosas. Sería algo bueno para todos. Yo voy a seguir trabajando para ello, aunque siempre por el Betis", destacó el medio ofensivo, quien, por último, se refirió al especial enfrentamiento ante la Real Sociedad en la Copa del Rey: "Siempre se prefiere tener la vuelta en casa, pero este año estamos muy buen fuera. Trataremos de cerrar la eliminatoria en casa o dejarla muy positiva a favor, y después jugar también fuera sabiendo que lo estamos haciendo muy bien", concluyó.