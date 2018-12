Canales se suma: "La Europa League me hace una ilusión tremenda"

El de Sergio Canales, a coste cero, es uno de los grandes fichajes de Lorenzo Serra Ferrer. El cántabro está a un nicel altísimo y se ha convertido en uno de los referentes de un Betis que continúa su escalada en los puestos altos de LaLiga, mientras en el club ya se desliza que la ilusión es ganar una Europa League que daría el pase directo a la Liga de Campeones.

Nadie dice que vaya a ser una empresa fácil, pero en Heliópolis ilusiona, fuera y dentro del vestuario. "A mí, personalmente, me hace una ilusión tremenda. Verlo con esa cara y con el ambiente que tenemos, poder conquistarlo. Que no tengamos miedo y que estemos unidos, ese es el camino, pero no solo e la UEL sino en las otras competiciones. Creo que tenemos una plantilla muy buena y que podemos hacer muchas cosas buenas", ha comentado Canales en Radio Marca.

Primero, eso sí, el Betis tiene que empezar por eliminar al Rennes: "Había rivales con más nombre aunque no sabes si eso va a ser más complicado o más fácil. He hablado con Aïssa o Ryad, que lo conocen más, y dicen que son un equipo difícil, complicado. Cuando entras en eliminatorias, más allá contra quién juegues, la clave eres tú mismo y tienes que estar los 180 minutos muy metido y concentrado para sacar la eliminatoria hacia adelante".

Porque sabe que el camino es largo, Canales pide tener los pies sobre la tierra. "A mí no me gusta mirar dentro de tres meses qué vamos a hacer o dónde vamos a estar. Lo más importante es que el equipo no va a tirar nada. Vamos a ir a por todas, ir a ganar todos los partidos. Ganar en el Camp Nou nos dejó muy contentos no sólo por haber ganado, sino porque salimos para ello, no a ver qué pasaba. Igual el otro día con el Espanyol, que quisimos ganar en todo momento y lo demostramos en la segunda parte, que fuimos hacia adelante y merecimos la victoria".

Tras el golazo ante el Espanyol, mediante una transición rápida, ¿debe el equipo jugar más a la contra? Esto piensa el '6' verdiblanco: "Sí, pero creo que todo es por algo. Nosotros también creo que lo que hacemos es que el rival nos presione arriba y eso es un trabajo que venimos haciendo durante toda la temporada. Sobre todo fuera de casa, los rivales intenta quitarte la pelota y ganar espacios. Para llegar a este tipo de jugadas, atraemos a los rivales y luego aprovechamos esos espacios".