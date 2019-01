Manuel Martínez: "A mis niños les gusta este estilo y creen en él"

Reconocido como mejor entrenador de LaLiga Promises 2018, Manuel Pedro Martínez no se toma el galardón "como un premio personal, sino como uno al trabajo de un equipo y de una cantera que lo está haciendo muy bien en los últimos años". Socio número 1.000 del Betis, el preparador sevillano se vanagloria de abanderar "al único conjunto que ha propuesto algo distinto" en "un torneo precioso" como el disputado en Arona.

- Es para estar orgullosos...

- La verdad es que sí. Es un torneo que te permite enfrentarte con las mejores canteras de España, las 'gordas', por lo que no hay un sitio mejor para calibrar dónde estamos. El Betis accede por invitación, al ser el sexto de la última edición de Primera. Solemos ir al de verano, pero no al de Navidades. Nunca habíamos llegado tan lejos, pero, después de cómo se nos dio, esperábamos estar en la terna que lucharía por el título. Eso sí, ganar dos veces al Real Madrid en un mismo torneo es muy difícil. Casi prefería un derbi. Y eso que creo que el Sevilla es muchísimo mejor que ellos, a los que ya nos enfrentamos varias veces hace dos temporadas. El Madrid tiene a nueve jugadores distintos, mientras que nosotros, de los 12 que fueron al torneo de verano, repiten 10. Estamos al nivel de las mejores canteras, pero solemos apostar por potenciar los que tenemos, no ficharlos. Hay una continuidad en el bloque que se proclamó campeón de Andalucía benjamín. Cuando eran alevines de primer año, ya ganaron a este Barcelona en Azpeitia. Ya salimos por ahí y nos tienen en mucha consideración. Volviendo a lo de Arona, jugar tres partidos el último día perjudicó a un equipo más técnico que físico como el nuestro. De hecho, los tres primeros fueron los mejores que jugamos de largo. El Madrid, tras el zarandeo que le dimos, se puso las pilas.

- El 'estilo Betis' ya tiene el respeto y la admiración nacional.

- Ahora, gracias a entrenadores como Setién y José Juan, esta forma de jugar no sólo es reconocida fuera de Sevilla, aunque en la cantera llevamos muchos años apostando por ella, con un área de metodología que nos asesora al respecto, sino que se impone en los primeros equipos y los chavales encuentran continuidad. Queremos ser protagonistas con la posesión, ser superiores a los contrarios con el balón, crear jugada desde atrás y llegar con muchos arriba. Creemos que es la mejor manera de formar a nuestros jugadores, para aprovecharlos o, de venderlos, que sean más caros. Por ejemplo, el vídeo de LaLiga que nos compara con el primer equipo es un halago para los chicos, pero creo que tanta azúcar les perjudicó. Son muy niños todavía, por lo que seguro que les afectó ver la enorme repercusión del torneo en Sevilla. Los padres y los aficionados les mandaban mensajes, vídeos y demás por las redes sociales. No podemos controlar eso.

- Una especie de euforia en cadena.

- Sin duda; eso exactamente como dices. Es una realidad que, si el primer equipo está bien, la cantera igual. Espero que el filial tenga la suerte y el acierto de tirar para arriba, porque las diferentes camadas merecen ese éxito. Mis niños y los de los otros equipos de los escalafones inferiores se sienten orgullosos e identificados con esta forma de jugar; muchos ven los partidos de Primera por la televisión o, incluso, van al campo. Cuando estábamos en Segunda, la mayoría no. Les gusta este estilo y creen en él, fundamental a estas edades, porque es osado, arriesgado, sobre todo para porteros y defensas.