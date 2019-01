Feddal: "Si el Betis está en la Copa, es para intentar conquistarla"

El central del Real Betis Zouhair Feddal ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa para hablar y analizar la actualidad deportiva del conjunto verdiblanco.

A pesar del inminente encuentro copero ante la Real Sociedad, el marroquí fue preguntado por la derrota del pasado fin de semana ante el Huesca: "Sabemos que hemos metido la pata. Era un partido en el que teníamos que sumar los tres puntos. A priori, era un partido asequible para asentarnos en la parte alta. Por diferentes cosas, no lo hicimos. No aprovechamos la ocasión". "Somos conscientes de ello, pero como buenos profesionales ya estamos pensando en el próximo partido. Todo se supera. Cuando compites para un club como el Betis, tienes que saber llevar la presión", declaró.

Con respecto al partido de Copa, Feddal quiso destacar el nivel del equipo vasco, así como su reacción tras la llegada del nuevo técnico. "El entrenador ya estuvo anteriormente y lo hizo muy bien. Hicieron un gran partido en el Bernabéu, ganar al Madrid en su campo no es fácil. Va a ser complicado, pero el Betis también tiene a buenos jugadores y a un gran entrenador. En casa, con nuestra gente, vamos a darlo todo. Lo más importante cuando la ida es en casa es no encajar. Pero se ponga como se ponga el partido, hay que ir a muerte. Está muy abierta, porque los dos equipos son buenos y pueden hacer daño. El que esté más concentrado se la llevará ", apuntó. Además, también habló de las expectativas que tiene el plantel bético en esta competición: "Queda mucho, pero el Betis es un gran club y puede afrontar cualquier competición con la ilusión de conquistarla. Vamos a por ella. Lo más importante son los pasos cortos, por lo que nos tenemos que centrar en el partido de ida. Luego ya habrá tiempo para soñar, aunque si el Betis está en esta competición es para intentar conquistarla".

Por último, fue preguntado por el próximo encuentro liguero ante el Real Madrid, así como sobre el VAR y la reciente polémica, a lo que Feddal respondió que "tenemos suficiente con prestarle atención al Madrid como para pensar en el VAR y el árbitro. El Madrid nunca está muerto, siempre puede resucitar y pelear por títulos. Primero pensamos en la Copa, pero el Madrid te puede arruinar en cualquier momento. Nunca hay que darlo por muerto". "Yo nunca he estado a favor del VAR, porque le quita el gustillo al fútbol. Soy central y me perjudica en algún agarrón€ La tecnología es muy buena y ayudará, pero yo me mojo y digo que el VAR no me gusta. No soy el que debe decir eso, porque no entiendo del VAR. Pero creo que en algunas jugadas no interviene y se nos tendría que explicar mejor. Por ejemplo, el otro día ante el Huesca creo que hubo un penalti a Francis y ni sabemos si se revisó o no. Yo creo que lo mejor es que el árbitro pite y, si se equivoca, pues se equivoca. No me gusta que se esté parando, pero es sólo mi opinión", concluyó.