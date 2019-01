Betis-Real Sociedad: Una Copa que no embriague

Con la obligación de sobreponerse al mal inicio de 2019 y la imagen ofrecida en El Alcoraz el pasado sábado, el Betis encara con ánimos renovados la ida de los octavos de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, un torneo en el que tiene puestas muchas ilusiones y no sólo por ser el camino más corto a un título, también porque garantiza un billete a Europa directo. Levanta Setién esta copa para intentar brindar un triunfo a una afición con la que no termina de conectar en su totalidad. Sus últimas declaraciones sobre la afición, en las que demanda más apoyo incondicional, no han sentado del todo bien, por lo que un nuevo traspié podría emborronar la relación entre técnico y grada y enrarecer inmerecidamente el ambiente.

Con todo, y sin olvidar que a la vuelta de la esquina espera el Real Madrid en Liga, Setién tendrá que armonizar de la mejor manera posible su deseo de reconciliarse con la grada, su obligación de avanzar en Copa y su necesidad de no perder comba en la Liga con su ya de por sí corta plantilla que, además, cuanta con importantes bajas como las de Sidnei y Junior, con el que, pese a estar entrenando ya con el grupo, no podrá contar para este encuentro. El canterano Kaptoum, que tampoco estará disponible por una lesión muscular, e Inui, que se encuentra concentrado con Japón para la disputa de la Copa de Asia, rebajan las posibilidades de rotación de Setién, que, no obstante, dará minutos a jugadores con menos presencia en Liga y Europa como Javi García, Sergio León o Barragán.

De este modo, todo apunta a que Joel Robles mantendrá su condición de titular en la Copa. Le acompañarían en la línea de tres Mandi, Bartra y Feddal, sin descartar que Javi García pueda dar descanso a alguno de los tres pensando en el compromiso ante los blancos.

Barragán y Tello ocuparían los carriles, con el muleño y Andrés Guardado, que ya tuvo minutos en El Alcoraz, escoltando a Lo Celso, que también fue suplente ante el Huesca. Arriba, Joaquín y Sergio León podrían ocupar la zona de ataque.

A prueba el 'efecto Imanol'

Enfrente, una Real que le ha dado la vuelta con un solo partido al momento de depresión que vivía tras cuatro derrotas consecutivas en Liga. El 'efecto Imanol' ha cambiado la dinámica y los ánimos en San Sebastián, donde, no obstante, son conscientes de que la Copa no ha dado grandes alegrías históricamente, salvo contadas excepciones.

También se esperan rotaciones en la Real, pero Alguacil quiere dar continuidad a lo logrado el pasado fin de semana en el Bernabéu, donde se impusieron 0-2. La recuperación como goleador de Willian José y la mejora de jugadores como Illarramendi o Mikel Merino permiten intuir su continuidad en un once titular que podría mantener a Rulli bajo los palos.