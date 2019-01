Real Betis-Girona: Es el momento de pisar el acelerador

No termina de arrancar el Betis en 2019 (dos empates y dos derrotas en los cuatro partidos oficiales que se disputaron), lo que, unido al decepcionante 1-1 frente al Eibar en la despedida de 2018, ha frenado las aspiraciones europeas de un equipo convertido en esa máquina de ganar que asustaba en la segunda vuelta del curso pasado. Todos los equipos pasan por rachas, incluso esta plantilla notablemente mejorada y que Serra Ferrer trabaja para apuntalar en el mercado invernal con un mediapunta vertiginoso (Lainez, que podría estrenarse al fin este mediodía como verdiblanco), un delantero centro y quizás un carrilero polivalente. Mientras tanto, toca recomponerse y transformar las buenas sensaciones mostradas frente al Real Madrid y Real Sociedad (que las hubo) para no descolgarse de la lucha por Europa en un momento clave.

Y es que el Getafe es el que mejor está aprovechando el vacío que han dejado los clásicos aspirantes a las plazas cuarta, quinta y sexta (Valencia, Villarreal, Celta, Athletic...), por lo que dejarlo escapar a cinco puntos sería mortal de necesidad. Como verse superado por un Girona sin presión alguna, como en la 17/18, más aún tras su histórico pase a los cuartos de Copa. En Heliópolis se sufrió, pero, maratón de encuentros aparte, se ha despejado un poco el horizonte. El estímulo anímico de la clasificación en el torneo del K.O., la recuperación de Loren, el regreso de Sidnei y el inminente de Junior... Todo ha de conjugarse para reeditar esa comunión Betis-Villamarín que no hace mucho se tradujo en cuatro victorias seguidas con portería a cero, racha igualmente factible que, como entonces, dispararía de nuevo la ilusión.

Quique Setién no ha querido mayores riesgos y trabaja para dosificar a sus hombres, pues, entre Copa, Liga y Europa League, se avecinan curvas. De momento, hoy descansa de manera obligada William Carvalho por acumulación de amonestaciones. Una faena, porque el luso-angoleño se encuentra en un gran momento y, peor todavía, se ha vuelto imprescindible. Guardado, restablecido de sus molestias, mandará en la zona ancha para que no falte equilibrio, quizás acompañado por Javi García, aunque no habría que descartar la versión más osada de los verdiblancos, con Canales junto al mexicano, más Lo Celso yendo y viniendo, sobre todo al tener que cumplir sanción el jueves en Cornellà, salvo que Apelación diga lo contrario. Atrás, amén del reingreso de Pau, todo hace indicar que el míster cántabro recuperará a su zaga de tres más efectiva (Mandi-Bartra-Sidnei), con Barragán y Tello por fuera. Dependiendo de la configuración de la parcela ancha, Joaquín o Sanabria acompañarían a Loren, que reclama continuidad tras marcar y asistir en Anoeta.