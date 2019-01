Loren Morón, el talismán selectivo

Loren Morón ha recuperado el olfato goleador en la última semana. No en vano, el marbellí ha anotado en los dos últimos encuentros de su equipo, en la vuelta de octavos ante la Real Sociedad, un gol decisivo que le dio el pase a cuartos, y ante el Girona, el momentáneo 2-2 tras una jugada sensacional de Canales. Gracias a esos dos suma ya cinco en total, cuatro en LaLiga, con lo que iguala a Sergio Canales y Giovani Lo Celso como máximo goleador en el torneo doméstico.

Además, tal y como recuerda en Twitter @LaLigaenDirecto, Loren ya es el quinto jugador que más puntos ha dado al Betis en el presente siglo (17). Sólo Rubén Castro (70), Joaquín (28), Oliveira (24) y Edu (23) superan al canterano, que se ha convertido en un auténtico talismán para el equipo aunque de una forma muy particular. Y es que sus goles son garantía de puntos para su equipo, pues los verdiblancos no han perdido nunca cuando ha marcado el '16'.

Desde que ascendió al primer equipo, Loren ha marcado doce goles en diez encuentros: dos dobletes, uno en su debut ante el Villarreal y otro ante el Alavés, Depor, Girona (3), Sevilla, Leganés, Celta y Real Sociedad en Copa, ante los que el Betis ha sumado siete triunfos y tres empates.