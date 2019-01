Haro: "No me pone nervioso un Betis-Sevilla en la final. En los últimos derbis...".

Ángel Haro, presidente del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación escasos minutos después de conocer la decisión de la RFEF acerca de la confirmación de que el Benito Villamarín será la sede que acogerá la final de la Copa del Rey 2018/19.

"Estamos muy contentos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la RFEF que haya considerado nuestra candidatura como apta para este evento. Este tipo de acontecimientos son los que queremos para nuestro estadio. Es una oportunidad muy buena, y no solo para el Betis, para la ciudad también. Supone un crecimiento económico para ambas partes la celebración de un partido así", apuntó.

Haró se mostró ilusionado con la idea de que el Betis llegue a la final en su propio estadio: "Lo que deseo es que el Betis esté en la final, da igual contra quien. Cualquier bético añora vivir este tipo de noches". También fue cuestionado acerca de que el Sevilla accediera a la final y que haya alguna posibilidad de cambio de sede o negativa como ha ocurrido otros años, a lo que el presidente se negó por completo: "Independientemente de quién juegue la final, va a ser en el Villamarín. Cualquiera de los ocho equipos puede llegar. El Villamarín es un aliciente, pero especialmente para el Betis. Para el que más".

Además de sentirse orgulloso con la decisión de la RFEF sobre acoger dicha final, el presidente bético también fue preguntado por la posibilidad de que el Betis se enfrente al Sevilla en el feudo verdiblanco. "No me pone nervioso que el Sevilla llegue a la final. Incluso creo que sería una experiencia muy bonita para la ciudad que hubiera un derbi en la final de la Copa del Rey. Además, en los último partidos Betis-Sevilla estamos teniendo un balance positivo, por lo cual, insisto, no me pone nervioso", concluyó.