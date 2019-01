El Betis, en la recta final por el '9'

Fue un martes intenso en las oficinas del Benito Villamarín, pues la ventana invernal de transferencias echa el cierre mañana a las 23:59 horas y, con el obligado 'impasse' hoy de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, no hay tiempo que perder en la planta noble. El Betis trabaja a marchas forzadas para completar la plantilla que afrontará la segunda mitad del curso, con lo que, aparte de las llegadas de Lainez y Jesé, así como las salidas de Sanabria e Inui, restan, previsiblemente, cuatro movimientos, si no cinco. Y es que Serra Ferrer apura para traer un '9' que compita con Loren y el canario a las órdenes de Setién, amén de concretar el desembarco, una vez termine el Sudamericano sub 20, del lateral diestro Emerson, al tiempo que saldrían Boudebouz y Sergio León.

Urge especialmente el artillero, pues Jesé no es precisamente una referencia ni está en el mejor estado de forma. De no concretarse, obviamente, no se liberaría al de Palma del Río, con ofertas de Alavés, Celta y Espanyol. Una de las opciones que sigue viva es la de Lucas Pérez, pues el gallego ha priorizado vestir de verdiblanco sobre la oferta del Schalke, que sí abona los 4 millones de euros que pide el West Ham, mientras que el Betis sólo lo quiere cedido, asumiendo una parte pequeña de su ficha (500.000 euros). El representante del ex deportivista trataba anoche de desbloquear esta vía en tierras londinenses.

Serra se cubre las espaldas, pero el que realmente quiere es Alario, a quien se resiste a soltar el Bayer Leverkusen. El argentino presiona, por lo que los alemanes, que aceptarían un préstamo con obligación de compra (de 25 kilos), buscan recambio 'in extremis' para no tenerlo a disgusto -allí suena Azmoun, del Rubin Kazan- y transigir, como esperan en Heliópolis. Tampoco se descarta a Kalinic si el Atlético, una vez cerrado a Morata, debe cuadrar sus cuentas -Ángel Haro trató el tema directamente con Gil Marín-, si bien esta alternativa es la más cara.

Por último, desde Inglaterra encartaban ayer al delantero holandés del Tottenham Vincent Janssen (24), sin minutos este curso por una importante lesión. Los 'Hammers', que pagaron en 2016 más de 22 millones de euros por él al AZ Alkmaar, no están para lujos, pues no podrán contar con Harry Kane hasta bien entrado marzo, pero también quieren que el neerlandés de revalorice, después de que tampoco aprovechara su cesión al Fenerbahçe el curso pasado. Ha sido ofrecido al Betis, que lo valora.