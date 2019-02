Serra explica por qué no llegó otro delantero al Betis en enero

Lorenzo Serra Ferrer ha explicado durante la presentación de Jesé como nuevo jugador del Betis por qué no llegó otro delantero en la ventana invernal. "Aunque se diga que Jesé no es delantero, él sí ha dicho que puede jugar de delantero. No se han dado las circunstancias para que los futbolistas que valorábamos mejoraran lo que teníamos. El mercado de invierno no da para tantas cosas. ", ha indicado el de Sa Pobla.

Pese a todo, el balear cree que hay mimbres para presumir. "Estamos en un momento extraordinario en las tres competiciones. El potencial de la plantilla es amplio y muy bueno. La polivalencia de Jesé te permite suplir bajas y te da mucho juego. Se han ido tres futbolistas y han entrado tres. Queremos seguir con esta dinámica que es buena y positiva".

Preguntado por la idea de incorporar un nuevo delantero en verano, Serra ha señalado que no se precipitarán: "Estamos en una situación magnífica. Pretender traer futbolistas que no tengan el peso que reclaman un buen delantero es cuestión de ser prudentes y no precipitarnos. Empezamos con tres delanteros que la temporada pasada en la que nos clasificamos muy bien y entre los tres se aproximaron a los 30 goles. Esta racha tardó en aparecer. Pensamos que son tres buenos jugadores. Si el mercado nos da un jugador que marque la diferencia lo vamos a hacer, pero sin precipitarnos".

Serra también ha defendido la figura de Sergio León, que estuvo con un pie fuera del equipo: "Sergio León. Es una decisión del entrenador, es el que gestiona y el que decide. A Sergio León siempre lo hemos considerado, respetamos los 13 goles de la temporada pasada. Es un bético más, lo siente muy dentro porque se formó en los escalafones inferiores. Le deseamos lo mejor como a todos los jugadores del plantel".

Tampoco afecta mucho al exentrenador que Sanabria esté marcando goles en el Genoa: "Lo de Sanabria da la razón a esto de las rachas. Ha marcado dos goles en dos partidos, pero es que ya arrancó con el Betis. Todos sabemos que Antonio Sanabria es un buen jugador. Las lesiones le impidieron tener continuidad en los momentos mejores que él tenía. El jugador también demandó la salida. Entendimos que era mejor dejarle volar en otro ambiente y en otra situación. Nos alegra que siga marcando goles y nosotros seguiremos nuestro camino".

El vicepresidente deportivo explicaba la situación de Emerson, a quien se espera a lo largo de este mes. "Emerson es un futbolista compartido con el Barcelona. Viene cedido hasta el 30 de junio. Y el 30 de junio se valorará y cabe la posibilidad de prolongar la cesión dos temporadas más. La competición de Emerson acaba el día 12 y tenemos que hablar con su agente para saber el día exacto para que se incorpore".