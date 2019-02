Setién: "Destacaría la enorme fe que ha tenido el equipo"

Quique Setién, técnico vediblanco, ha destacado en rueda de prensa el gran mértido del equipo, que a pesar de ir perdiendo por 2-0 en el minuto 10, no ha dejado de intentarlo hasta que ha conseguido el merecido empate: "La realidad es que mas o menos preveíamos un partido así, lo que no preveíamos era que a los 10 minutos fuéramos 2-0. La verdad es que en la primera jugada nos han marcado, han tenido mérito. Se han ido de un jugador en mediocampo, nos han generado ese pase y han marcado, y luego la otra jugada a balón parado. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba, hemos ido enderezando el rumbo poco a poco, le hemos tomado la medida al balón, al rival, y al final a partir del minuto 20-25 hemos sido dominadores. Hemos tenido cuatro o cinco que podíamos haber marcado más de un gol. Luego el tercero les ha dado vida. Ese gol nos ha obligado a arriesgar un poco más. Ellos se han encerrado atrás y hemos tenido el control total y absoluto. Sabiendo que los jugadores de arriba nos podían hacer daño".

El cominezo de partido no pudo ser peor: "Es verdad que se puede pensar que no hemos salido bien pero creo que es más mérito de ellos que demérito nuestro. Hemos ido a la presión y nos superaron. Luego hubo una acción que no era fácil de defender. Es verdad que la lesión de Junior será un problema para el futuro. Todavía estaba encontrando su mejor forma después de recuperarse y a ver cual es el alcance. La gente me comenta que el penalti no ha sido. Lo que me llama la atención es cómo se hace caso del línea cuando el deja seguir, pero estas cosas pasan. El palo nos podía haber metido mucho antes, ha sido una jugada extraordinaria. A pesar de haber metido tres goles no hemos tenido mucha fortuna de cara a gol. Lo importante que yo destacaría es la enorme fe que ha tenido el equipo y como se ha sobrepuesto a la situación inicial y como ha conseguido el empate de forma merecida".

Parece que al Betis le cuesta empezar los partidos: "A veces es difícil encontrar explicación. Después de lo que nos paso en Leganés el otro día salimos advertidos. Todos nos hablamos entre todos de salir bien y fuertes y demás, lo que pasa es que a veces el rival tiene muchas cosas que decir. El rival ha hecho una gran jugada y nos ha costado defenderla. No creo que hayamos salido mal, lo que pasa es que el rival nos superó y eran dos jugadas difíciles de defender".

La lesión de Junior y la entrada de Lainez: "Él sabe lo que supone el contratiempo que ha tenido. Se prevé que sea un tiempo largo, es verdad que nos planteamos al principio la posibilidad de sacar a Antonio (Barragán), pero íbamos 2-0 y optamos por meter a Andrés (Guardado) en la banda y a Lainez arriba. Él ha hecho un gran partido, le cuesta ubicarse, tiene que corregir cosas en el aspecto posicional pero hace cosas interesantes y nos da muchas cosas, como hoy con el gol. Para eso le hemos traído".

¿Está la eliminatoria resuleta?: "No porque ya hemos visto de lo que es capaz este equipo, no ha tenido control del juego ni del partido pero tiene jugadores ràpidos y buenos, sobre todo Ben Arfa o Sarr, son extraordinarios, rápidos. Ellos ahora tienen que marcar y tendrán que arriesgar y podremos aprovechar los espacios, pero tendremos que jugar el partido. Se nos ha puesto bien pero no pienso que lo vayamos a pasar tan fácilmente".

El ambiente de Roazhon Park: "El campo no estaba en buenas condiciones pero el ambiente de fútbol ha sido extraordinario. Las dos aficiones han estado animando todo el partido, nos han ayudado, han tenido fe al igual que lo jugadores".