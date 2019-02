Setién: "Si queremos estar arriba, estos partidos los tendríamos que ganar"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido en rueda de prensa este mediodía tras el entrenamiento matutino y antes de enfrentarse este domingo al Alavés. Y ha sido el cántabro quien ha repasado al estado de la enfermería verdiblanca de cara al partido ante los vitorianos.

"La semana pasada no pudimos contar con Francis porque tenía unos problemas en la rodilla, Kaptoum también tiene una pequeña fisura en los huesos del pie y no está todavía. Francis está bien prácticamente y seguramente entre en la convocatoria. Tello sigue evolucionando, cada vez hace cosas con más intensidad. Junior está pendiente de las pruebas para saber el alcance de la lesión. Bartra está bastante bien, ha evolucionado bien y las sensaciones son buenas. Seguramente entre en la convocatoria. Javi García está sancionado. Algunos jugadores tienen algunos problemas, pero cosas menores como golpes", ha explicado el míster heliopolitano.

Sobre la importancia del partido de mañana ante el Alavés, Setién ha dicho: "Si queremos estar ahí arriba, estos partidos desde luego los tendríamos que ganar. Es verdad que una cosa son las ganas y otra, la realidad. Pero estamos convencidos de la importancia de este partido, de sumar tres puntos más ante un rival directo. Saldremos con esa intención, pero no será un partido nada fácil".

Considera al Alavés un rival directo por Europa: "Al principio podría pensarse que era una sorpresa, pero ya no lo es. Lleva 23 jornadas y está espectacular... El trabajo de Abelardo es magnífico. Ya dijimos al principio que esta liga es complicada porque cuesta mucho ganar. Había equipos que no contaban mucho al principio, como Alavés y Getafe, y están haciendo muy bien las cosas".

Setién ha incidido en el caso de Tello, al que espera recuperar para la vuelta de Copa: "Todavía no se ha entrenado con el grupo. Es posible que llegue para Valencia, pero no lo sé.

En cuanto a la lesión de Junior y sus sensaciones, el preparador se ha mostrado cauto: "Preocupa porque hay jugadores específicos como Junior al que vamos a perder durante un tiempo. Claro que preocupa, pero nos sobrepondremos y saldrán jugadores que no son tan específicos. Lo harán bien".

Uno de los que ha llegado y que podría jugar en la izquierda pese a hacerlo en la derecha es Emerson: "Hay dudas, ha hecho dos entrenamientos muy lights. Está todavía con el 'jet lag'. Viene de competir y está bien, pero todavía es pronto para las cuestiones tácticas, es pronto. A ver si mañana es necesario que vaya convocado".

Hay cansancio en la plantilla: "Nosotros tratamos de dar la mejor versión, pero no es fácil. Jugar tres competiciones tan exigentes quizás no nos permite estar siempre al mismo nivel. No obstante, viendo las cosas con perspectiva, la marcha del equipo está siendo buena. Nos seguimos manteniendo ahí con opciones de estar arriba a pesar de tener accidentes como el de Leganés. Luego sacamos un buen resultado en Europa y tendremos una final en la Copa con el Valencia. A ver si somos capaces de mantenerlo más tiempo".

Queja por el horario del partido de Liga ante el Celta: "Vamos a ver si se puede hacer. La realidad es que es lamentable que nos vuelvan a poner a las doce de la mañana pudiendo jugar el jueves antes en Europa. Tenemos que pasar antes la eliminatoria, pero me pongo en el caso de que sea así y nos toque jugar en Rusia, es muy grave. No comprendo que se tenga en cuenta a los equipos que estamos en Europa. No sólo a nosotros, sino a todos. Deberían mirarlo".