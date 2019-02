Setién: "Será un partido parecido al del otro día"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa de cara al duelo que jugarán este jueves ante el Stade Rennais en el Benito Villamarín. A pesar de la ventaja del 3-3 cosechado en el Roazhon Park, el cántabro espera un encuentro muy similar al disputado en la ida. "El partido será parecido al del otro día. Es un rival duro, rápido, con transiciones constantes. Debemos vigilar y controlar ese tipo de aspectos. Nosotros trataremos de hacer las cosas bien y estar más acertados de cara a portería, que a pesar de meter tres goles, pudimos meter alguno más", ha explicado.

Con respecto a las bajas por lesión, Setién ha confirmado las ausencias de Junior, Tello y Francis: "Hemos perdido a Júnior. Tello está mejor, pero Francis no va a jugar por precaución. Con Mandi ha habido un problema, tiene molestias desde el otro día, y veremos cómo evoluciona. Hoy ha participado en parte del entrenamiento".

Así pues, el técnico verdiblanco podría situar de nuevo a Guardado como carrilero zurdo, o quizás haga debutar a Emerson a pie cambiado: "Tenemos varias alternativas para los carrileros. Emerson que acaba de llegar es una posibilidad, Barragán también, Joaquín, Guardado... alguno jugará".

La presencia de Sarr en el Rennes: "No nos condiciona. Es un gran jugador, lo conocemos, pero no nos va a condicionar nuestro planteamiento. Es un gran futbolista, pero debemos controlar muchas más cosas. Nos adaptaremos a lo que tenemos y jugaremos nuestras cartas".

Ilusión por estar en el bombo de octavos: "Nos jugamos mucho. Estamos ilusionados en esta competición y solo pensamos en este partido. Queremos continuar y seguir compitiendo al máximo. Es un aliciente jugar en Europa. Esta ilusión que tenemos nosotros seguro que la tiene toda nuestra afición. Seguro que vendrán a animar y a darnos su apoyo para ganar el partido y seguir superando eliminatorias".

La adaptación de Lainez: "Está trabajando bien. Es un muchacho joven con mucho potencial, y esperemos que nos de todo su fútbol en el campo cuando decidamos que juegue. Tiene mucha ilusión por el partido como todos nosotros".

Cómo ha visto a Jesé: "Es un gran jugador que nos puede aportar muchas cosas. Puede jugar en banda para hacer los uno contra uno, o también como 'falso 9'. Es rápido, corpulento, puede aguantar los balones, y cada vez está mejor. Está trabajando para mejorar y ayudar al equipo".

Su opinión sobre la nueva Supercopa de España: "Del nuevo formato de la Supercopa de España no tengo opinión porque no sabía nada. Ya se verá qué pasa. En cuanto a que sea fuera de España, yo no lo comparto del todo porque creo que en el fútbol no todo es el dinero. Yo pagaría por ver los partidos aquí en España, no fuera. Pero bueno, ya se verá qué pasa".