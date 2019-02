Setién: "Ellos tienen un potencial arriba que nosotros no tenemos"

Quique Setién ha destacado en rueda de prensa que la falta de gol ha sido el gran responsable de que el Betis haya sido eliminado en el día de hoy: "Siempre los goles son importantes, realmente diríamos que son decisivos para ganar los partidos. Hemos tenido tres o cuatro ocasiones que bueno, de la misma manera que han salida rozando el palo podían haber entrado, cosa que siempre es definitiva en partidos tan igualados como estos. Esto decanta a favor de uno u otro el marcador. Creo que en la primera parte el equipo ha estado muy bien, las opciones que ha tenido el Valencia han sido errores nuestros, hemos gestionado bien el balón, a veces no es fácil cuando el rival se repliega tan bien, pero hemos llevado el partido a dónde queríamos a la espera de poder dar un arreón en la segunda parte. Es verdad que en la segunda hemos salido un poco más despistados y ha llegado ese gol que nos obligaba a ir a remolque. Hemos puesto en práctica los cambios que teníamos pensados pero bueno, el acoso al que hemos sometido al Valencia no nos ha servido".

Los cambios de Setién: "La demora en los cambios, el de Loren ha sido a los 20 minutos del segundo tiempo y el de Tello ha sido tarde porque lleva dos meses sin jugar, le hemos tenido que acelerar porque en principio no podía jugar. Estamos asumiendo un riesgo, por eso ha ido al banquillo. Al final le hemos sacado tratando de no arriesgar. Era una decisión difícil para asumirla como un riesgo. Teníamos que meter dos goles pero nos quedan partidos de liga y no podíamos arriesgar con un jugador al que necesitamos para el sprint final de liga. Además no estaba bien del todo. Hemos hecho los cambios cuando los hemos considerado".

El planteamiento del Betis: "El plan era el correcto. Nosotros no hemos renunciado a atacar en ningún momento, hemos tratado de evitar los riesgos en las contras que sabemos que este equipo hace tan bien. Todos los goles que nos han metido han sido por perdidas nuestras que nos han robado y nos han hecho daño. En ataques estáticos no nos ha creado ninguna ocasión de gol. Cuando tienes que poner mucha gente delante del balón el riesgo de las contras es muy alto. El plan era bueno, hemos tenido tres ocasiones claras en la primera parte y si hubiéramos conseguido marcar el plan hubiera sido perfecto. En la segunda parte el equipo ha estado bien, pero les hemos dado quizás un poco de vida, no hemos recuperado tan rápido el balón y nosotros hemos despistado un poco. Aún con todo hemos conseguido meter al Valencia en su campo durante todo el partido. Necesitamos esa capacidad para movernos en espacios reducidos, generar ocasiones a base de calidad, de precisión en los pases y ahí pues no es fácil cuando tienes a ocho o nueve jugadores en tan poco espacio. El plan era correcto, nosotros no hemos renunciado a hacer daño, hemos acelerado cuando teníamos que acelerar, si lo que pretendemos es generar veinte ocasiones de gol y meter cinco no tenemos esa capacidad. No voy a hacer un análisis de los problemas de este año, pero hay que tener en cuenta que este equipo arriba tiene un potencial extraordinario que no tenemos nosotros. Ellos han pasado por esta diferencia. Tienen a Guedes, tienen a Rodrigo, tienen a Gameiro, a Cheryshev. El potencial de este equipo es superior al nosotros. Estoy contento y orgulloso de lo que han hecho estos jugadores. El año pasado nos eliminaron en primera ronda, este año en semifinales. Este año hemos jugado la Europa League, el año pasado no. Nos queda luchar por la cuarta plaza, la progresión de este equipo es inmejorable. Hemos hecho todo lo que hemos podido

El partido de ida fue determinante: "La final la perdimos en el partido de ida, y luego lo voy a decir porque reviento, hay dos jugadas importantes. En la ida, en el minuto seis, hay una acción de Junior que llega hasta la línea de fondo y hay contacto, es penalti clarísimo. Hoy hay una jugada de Gabriel que le da con la bota en el pecho a Lo Celso, que es una jugada violenta que es penalti aunque haya despejado el balón. No voy a echarle la culpa de esto a la eliminación, pero son dos jugadas definitivas que el árbitro no ha contemplado".

Gran ambiente en Mestalla: "Desde luego es para estar orgulloso de esta afición, esto debería producirse más a menudo, porque el fútbol es un juego. Le ponemos pasión y tensión, pero al final no deja de ser un juego y la gente lo que tendría que hacer es eso, venir al campo y disfrutar del equipo. Nuestra afición es muy parecida, hay que reconocer los mérito del rival, hemos sido un digno rival del Valencia, la eliminatoria ha estado abierta e igualada al final ha caído de su parte, este es el camino".

Dos jugadas que pudieron marcar la eliminatoria: "Yo simplemente analizo esas dos jugadas que son muy claras, son determinantes, son dentro del área y vistas con detenimiento, quizás la percepción que tienen en el propio partido no es tan clara como al verlas después, pero son jugadas que son muy significativas y pueden marcar la diferencia".

El trabajo de Marcelino: "El Valencia está muy claro que hace muchísimas cosas bien. A Marcelino le conozco desde que metió a mi equipo del alma en Europa. Trabaja bien y tiene su manera de interpretar el juego y lo hace bien. El nivel de la plantilla y de los jugadores que tienen es altísimo, es un gran equipo".