La solución para los carriles

Setién confirmó la baja una semana más del lateral zurdo Junior Firpo, a quien se ha unido el diestro Antonio Barragán "por un problema en los huesos del pie", por lo que "la titularidad de (Cristian) Tello" como carrilero izquierdo "es una opción" pese a que "el otro día", cuando reapareció, "no se encontró del todo bien, pero necesita minutos".

"Junior todavía no ha entrado en el grupo. Le va a llevar un tiempo. También perdemos a Barragán. Tenía unas molestias en el pie y al final ha preferido descansar. Tello, en el último partido no se encontró tan bien como en la vez anterior. Ahora necesita minutos, pero es normal que le pueda costar en lo físico", comentó Setién sobre la enfermería.

Además, Setién mantuvo la importancia del encuentro ante los vigueses "para que las cosas se pongan más fáciles", ya que son conscientes de que "quedan doce finales para meterse en Europa" y tienen la "conciencia de que es necesario revertir la situación".

El técnico cántabro aseguró no ser "partidario de cambiar de entrenador" como acaba de hacer el Celta con la contratación de Fran Escribá, pero puntualizó que no está "lo suficientemente cerca" del cuadro gallego "para saber si hay que cambiar o no", pues le falta información.