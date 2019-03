Celta 0-1 Betis: Bálsamo y cimiento oportunos en Balaídos

Tello y Jesé, nombres propios este domingo del oportuno y necesario triunfo en Balaídos (0-1), se resisten a ser secundarios de lujo y claman por un rol protagonista en esta recta final de la temporada. Su entrenador no es tan obstinado como lo tildan, lo que ha demostrado en muchas ocasiones desde que se hiciera con las riendas del Betis hace poco más de año y medio. Cambió de dibujo, de elegidos y, en el caso que nos atañe, no dudó en apostar por el catalán y el canario cuando demostraron estar físicamente a punto. Otra cosa es que los dosifique, pues prefiere que estén más partidos disponibles, aunque sea menos tiempo. La salida al campo del '11' por el lesionado Francis resultó determinante, pues percutió constantemente por la izquierda, rozó el gol hasta en tres ocasiones y asistió en varias a sus compañeros. Eso sin contar la acción del 0-1 definitivo, con suspense por la entrada en juego de un VAR que terminó validando el estreno anotador de Jesé, que vuelve a colocar a su equipo en la lucha por los puestos europeos. Una inflexión a tiempo, porque, con un partido por semana, la ilusión se torna en obligación.

De inicio, el planteamiento esperado, pues Quique Setién no está viendo del todo bien a Loren, por lo que insiste en los partidos importantes con Lo Celso y Jesé como delanteros, además de con Joaquín por fuera. Esta vez, sin Guardado en el ala izquierda, pues William Carvalho necesita del trabajo del mexicano en la sala de máquinas, por lo que fue Francis el que ejercía a pierna cambiada. Y exhibiendo osadía y profundidad. Dos cabalgadas del de Coín generaron peligro para los heliopolitanos muy pronto, especialmente la que Gio no pudo apuntillar a los nueve minutos. Bloquearon al argentino, una tónica habitual hasta el intermedio, cuando siempre se anticipaba un zaguero celeste o su portero, que ganó de puños a Jesé tres más tarde. Los visitantes apretaban bien y combinaban con acierto en tres cuartos, pero les faltaba el último pase. Un zurdazo de William Carvalho que merodeó el larguero desde la frontal (30') fue lo más reseñable en ataque del Betis en esta fase, excepción hecha de otro remate cruzado de Jesé, tras robo propio a Yokuslu, al cuarto de hora y remate forzado de Guardado a siete del descanso, justo después de que el '18' provocara una falta que Joaquín estrelló en la barrera.

El Celta, exigido y ansioso, esperaba replegado un error en la salida de su oponente o un despiste a balón parado, como los que estuvo a punto de aprovechar Maxi Gómez en el 12 y en el 28. Con la premisa de la portería a cero y asumiendo que no tendría la pelota, los vigueses afrontaban el estreno de Escribá con precauciones.

En la reanudación, tocaba dar un paso al frente, ir a por el partido, si bien fueron los anfitriones quienes arrancaron más briosos, con una presión alta que incomodaba a los de Setién. No obstante, en cuanto aparecían entre líneas Jesé, Canales o Lo Celso, las sensaciones se equilibraban. Así, a los once minutos, el canario habilita a Tello, que acababa de suplir al lesionado Francis, para que el catalán se apoye en Guardado y cruce en exceso su mano a mano con Rubén Blanco. Despertaban los heliopolitanos, dispuestos a no cejar en su empeño de reconducir su senda liguera.

En el ecuador de este periodo, los tres 'diablos' se recrearon demasiado en el área, al tiempo que el grancanario se quedó con el molde a continuación a pase del nuevo carrilero izquierdo del Betis. Asustó de nuevo el Celta con un balón filtrado que defendieron con apuros Canales y Joaquín, improvisados centrales. Era el peaje que pagar por el desorden inevitable cuando los heliopolitanos fueron a por todas. Hugo Mallo, a falta de un cuarto de hora para el final, evitaba bajo palos que Mandi empujase a la red un centro-chut de Lo Celso. Con Tello en el campo, los de Setién achuchaban más por la izquierda y eran más directos, aceptando ya descaradamente el intercambio de golpes.

En el 79, el VAR intervino por primera vez, pues Estrada Fernández invalidó el gol de Jesé, que había aprovechado el rechace de Rubén a tiro de Tello, pero no parecía en posición ilegal el de Sabadell en el inicio de la jugada. Casi tres minutos más tarde, se corrigió la injusticia, un giro que terminaría de hundir a un Celta con la precipitación y el miedo como principales ingredientes para prolongar su indigestión clasificatoria.

De ahí al final, por una vez, sufrió muy poco el Betis, más allá de alguna acometida aislada, como la que mandó Pione Sisto a las manos de Pau, y alguna cesión innecesaria, con Canales como protagonista. En realidad, Tello pudo terminar la incertidumbre con su enésima cabalgada, aunque disparó alto. No hubo tiempo para más. Los verdiblancos dejaban su puerta a cero por segunda salida consecutiva y amarraban tres puntos que pueden ser de oro en la lucha por Europa.

Ficha técnica:

RC Celta: Rubén; Hugo Mallo, Araújo, Costas, Juncá; Okay (Jensen, min. 88), Lobotka, Boufal (Apeh, min. 84), Brais,; Boudebouz (Sisto, min. 63), Maxi Gómez

Real Betis: Pau López; Sidnei, Bartra, Mandi; Francis (Tello, min. 52), Guardado, Carvalho, Canales, Joaquín (Emerson, min. 91); Lo Celso (Javi García, min. 88), Jesé

Goles: 0-1 Jesé min. 82

Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Okay, Maxi Gómez y Hugo Mallo por parte del RC Celta.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 18.005 espectadores.