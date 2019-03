Setién: "Hemos hecho los suficientes méritos incluso para ampliar el marcador con claridad"

Quique Setíen, ténico verdiblanco, se ha mostrado muy satisfecho tras el encuentro por una victoria que, según el cántabro, el equipo ha merecido en todo momento: "Realmente, está claro que necesitábamos ganar, como siempre. La realidad es que creo que la victoria ha sido merecida, hemos hecho los suficientes méritos incluso para haber ampliado con más claridad el marcador y no estar expuestos a que el rival te pueda meter un gol. En algunas acciones les hemos dado la opción de contragolpearnos pero hemos llegado en infinidad de ocasiones al área rival. No hemos tenido inspiración para haber clarificado mucho más el marcador. La segunda parte creo que hemos tenido más continuidad e infinidad de llegadas, ya no solo las que consigues rematar a puerta, sino las llegadas con las que tenemos posibilidad de hacer daño".

El Betis pudo marcar más goles: "Al final hemos tenido uno pero vamos, el Celta no está bien, es un equipo que está herido y el podíamos haber hecho mucho más daño pero nos conformamos con ese gol que nos saca de esa situación anímica en la que estábamos".

La entrada de Tello ha sido decisiva: "El potencial ofensivo de Tello ya lo conocemos, y más cuando puede jugar de extremo. Él ha tenido un problema con una lesión que le ha apartado dos meses y ahora le tratamos de dosificar. Todavía no tiene ni el alta médica. Está bien para competir pero no queremos que sufra una recaída. Siempre peco de ser un poco más conservador para que no nos pase lo que nos pasó con Junior. Sabemos el potencial que tiene, sale con ganas, sale fresco, es normal que en una situación como esta, en la que controlamos el juego y tenemos posibilidades de entrar por fuera. Es normal que con sus condiciones haga daño. Ha tenido incluso ocasiones de hacer gol pero bueno, nos vale con esto, nos puede dar mucho".

La lesión de Francis y la sitaución del Celta: "Francis está pendiente de pruebas. Tiene que descartar que no sea una lesión ósea. Tiene un golpe fuerte pero mañana con unas radiografías veremos el alcance real. Creo que no es fácil afrontar una situación como la del Celta. Lo importante es sacar de verdad el máximo potencial de tus jugadores, pero en esta situación en la que el estado de ánimo por la situación no es fácil y más como un equipo como el nuestro, que tiene mecanismos para tener el balón. Seguramente hubiera hecho lo mismo, haber tratado de ser consistente, no tratar de dejar espacios y aprovecha y sus ocasiones. Creo que es muy pronto para ver el trabajo que pueda hacer el nuevo entrenador. Confío y espero que las cosas les vayan bien porque este es un equipo extraordinario, con muy buenos jugadores de mucha calidad".

Primer gol de Jesé con la camiseta del Betis: "Habíamos previsto la evolución de Jesé a lo largo de esta segunda vuelta. Él cada vez se encuentra mejor, está trabajando muchísimo para ponerse bien pero la inactividad pasa factura. Ahora él cada vez se empieza a encontrar mejor y podremos ver una versión extraordinaria en lo que queda. Quizás no esté en ese punto en el que se encuentra más a gusto pero el trabajo que esta haciendo es fenomenal. Las ganas y la ilusión que está poniendo nos van a ayudar mucho".

El equipo hoy ha generado muchas ocasiones: "Esto es un error, pensar que no somos competitivos, todo lo contrario. Nuestra manera de jugar es la que es, pero seguramente nadie ha llegado a zonas de finalización tantas veces como hemos llegado hoy, nos pasa en muchos partidos. Después hay que dar ese pase final y meterla en la portería, que nos cuesta, tienes tus momentos de lucidez y después hay momentos en los que fallas más".

Canales y la selección: "Yo nunca me voy a meter en el trabajo del seleccionador porque seguramente en todos los equipos reclaman a sus futbolistas. Conociendo el rendimiento diario que está dando Sergio claro que está haciendo méritos, pero yo soy soy el que decide, y tampoco nos podemos meter en este tema. Nos haría ilusión porque es un chaval que viene de lo que viene y la temporada que está haciendo y lo que nos está dando merece este premio. Bastante complicado lo tiene el seleccionador".