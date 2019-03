Por qué con Tello sí y con Francis no

"La lesión de Francis nos perjudicó; Tello nos hizo mucho daño". Fue tan evidente que el Betis mejoró con el cambio, hasta el punto de resultar determinante para el devenir del encuentro, que el técnico del Celta lo reconoció abiertamente. Y, pese a que hay quien se ha tomado su frase de Fran Escribá como una falta de respeto hacia el canterano verdiblanco, lo que escondía la frase del entrenador valenciano era, realmente, una cuestión táctica que trataremos de analizar en varias imágenes.

1. El Celta dejó los costados libres, pero Francis, incómodo a pierna cambiada, no profundizó.

2. Con la entrada de Tello, el Betis, antes volcado a la derecha, comenzó a explitar también el costado siniestro.

3. El catalán aprovechó su velocidad a la hora de trazar diagonales para pisar el área rival.

4. Habiéndose desenvuelto toda su carrera como extremo, explotó su naturaleza de encarador para percutir en el área.

Al no ser Francis profundo, el Betis cargó su juego a la derecha descaradamente en la primera parte:

Con la entrada de Tello, comenzó también a atacar por la izquierda, dividiendo la atención de los zagueros del Celta y poniendo así al catalán en ventaja para que hiciera varios uno contra uno ante Hugo Mallo:

En definitiva, no es que Escribá dejase entrever que Tello es mejor futbolista que Francis, sino que las cualidades del catalán, más profundo y encarador, hicieron saltar por los aires su sistema defensivo, el cual invitaba a los carrileros del Betis a centrar desde los costados en busca de un remate que no llegaba nunca, al no sacar Setién a ningún delantero centro de inicio. Con Tello entrando hasta el área, más tarde, cualquier futbolista de la segunda línea verdiblanca podía marcar, como así acabó ocurriendo.