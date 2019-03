Ricardo Oliveira: "El potencial de Emerson es gigantesco"

"Mi Betis... Imposible no seguir a ese equipo. Fue el que de verdad apostó por mí. Me dio mucho cariño, me abrazó... Tengo raíces sevillanas, por el nacimiento de mi hija. Y yo allí hice historia, con la Copa del Rey, jugando la Champions...". Ricardo Oliveira (06-05-80) desprende sabiduría y mucho amor, por el fútbol, en general, y por los colores verde y blanco, en particular.

El delantero brasileño se marchó de Heliópolis hace ya una década y, pese a estar a cerca de cumplir 39 años, no ha dejado de seguir al Betis ni de marcar goles. Los últimos, muchos, los está haciendo en un Atlético Mineiro en el que coincidió con Emerson Aparecido Leite (14-01-99), el último fichaje de Serra Ferrer y a quien la afición heliopolitana apenas conoce, al haberle concedido Quique Setién únicamente un par de minutos (ante el Rennes y el Celta). Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido charlar con el mítico atacante 'canarinho', quien recomendó la llegada de su compatriota al de Sa Pobla.

- Dijo que su sueño era retirarse en el Betis y, visto cómo fue el mercado de enero, le hubiese venido a Setién de maravilla...

- Me preguntaron y yo hablé con el corazón. Sé que es algo muy difícil y que, obviamente, no hay nada al respecto, pero si hubiese esa oportunidad...

- Hacer goles no se le ha olvidado, desde luego.

- Sigo a un alto nivel, corriendo mucho, haciendo goles y disfrutando del juego, gracias a mi profesionalidad. Y marcar goles lo llevo en el ADN. El secreto está en la dedicación. Todo lo que hago es con pasión.

- ¿Y se ve vinculado al fútbol cuando se retire?

- Me veo, sin duda. Sé que no podré devolverle al fútbol todo lo que me ha dado, pero seguiré tratando de aportar. No veo mal pasar a un despacho, no. Quién sabe. Tengo cerca de 39 años, la próxima temporada cumpliré dos décadas en el fútbol profesional y he aprendido mucho. Ha sido como una universidad para mí.

- Podría aportar toda su experiencia al Betis.

- No sé si estaré en el Betis o en otro sitio. De hecho, tengo conversaciones con clubes de los Emiratos Árabes, donde pasé cinco años de mi carrera. Me estoy preparando: hablo inglés, español, italiano... Pero no tengo prisas. Lo pensaré cuando termine mi carrera. Ahora estoy centrado en jugar. Ya está aquí la Libertadores.

- Su primer servicio, no obstante, ha sido recomendar a Emerson. ¿Cómo es?

- Emerson es un jugador con muchísima calidad, con un control de balón fantástico, con una personalidad y una confianza enormes, dada su juventud... Es resistente, llega arriba de manera incansable y tiene incluso gol. Su potencial es gigantesco.

- El caso es que Setién no lo pone.

- Acaba de llegar. Obviamente, jugando dos minutos, la gente no puede valorar su nivel. Y tampoco podrá hacerlo cuando dispute su primer partido, claro. Tendrá que ir demostrándolo poco a poco. En cualquier caso, es una gran adquisición para el Betis. Yo disfruté muchísimo de él aquí.

- Sin querer entrar en odiosas comparaciones y sólo para que el aficionado pueda hacerse una idea: ¿es más perfil Danilo o perfil Alves?

- No me gusta comparar jugadores...

- No, ni a mí, pero...

- Para mí, se parece más a Dani Alves. Tiene mucho que aprender, porque es muy joven, pero por el control de balón, porque puede salir indistintamente por dentro y por fuera, por su llegada... Es más Daniel. Ya está yendo a la sub 20 y pronto irá con la absoluta.

- A priori, el sistema con carrileros de Setién le viene de maravilla, ¿verdad?

- Sin duda. Tiene un físico privilegiado para la ida y la vuelta. Estoy deseando verle con el Betis, porque yo siempre veo los partidos del Betis desde aquí.

- Me han dicho que es superprofesional, que va del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento... Que no ha querido aún ni conocer la ciudad.

- No me extraña. Emerson es muy profesional. Se cuida mucho. Ya le dije cómo es la afición del Betis, el club, la ciudad... Yo todavía tengo mi casa allí. Estoy deseando ir para poder estar con él, disfrutar de Sevilla y del Betis. Estoy seguro de que Emerson lo va a hacer muy bien en cuanto tenga la oportunidad.