Loren: "Ante lo de Messi no hay palabras"

Loren también se rendía a Messi tras el partido: "Ante lo que ha hecho hoy Leo no hay palabras. En la primera parte lo hemos intentado. En parte lo hemos conseguido como allí. Era difícil hacerlo como allí. En una acción puntual Messi ha marcado. El segundo gol sí que nos hace ver la cuesta arriba. Es lo que condiciona jugar contra Messi", ha dicho a los medios del club.

El tropiezo entraba dentro de lo esperado, aunque el Betis intentó que no fuera así: "No somos tontos y sabíamos el rival que venía y el estado en el que estaban todos. Si el Madrid no le plantó cara, creo que demasiado hemos hecho".

Para el marbellí ahora toca levantarse y luchar por las plazas europeas: "Teniendo más tiempo para preparar los partidos ahora es cuando nos lo jugamos todo. Ilusión y ganas de sacarlo adelante".