Así les va a los jugadores cedidos por el Betis

Aunque la temporada actual sigue su curso, con el Betis está en plena lucha por clasificarse para la Europa League otro año más, la dirección deportiva ya mira de reojo la planificación de la plantilla para la próxima campaña. El conjunto verdiblanco tiene cedidos a siete futbolistas cuya situación es dispar y que regresarían en el mes de junio: Tosca, Camarasa, Brasanac, Boudebouz, Inui, Narváez y Alegría. El siguiente verano lo haría Antonio Sanabria, cedido hasta 2020.

Antonio Sanabria

El delantero paraguayo está siendo la cesión más exitosa del Betis. Sanabria abandonó la entidad verdiblanca en el mercado invernal rumbo al Genoa italiano, dirigido por Cesare Prandelli. Antes, Serra Ferrer se aseguró la continuidad del futbolista, con su renovación hasta 2022, aunque el Genoa dispone de una opción de compra. Además, existen cláusulas de compra obligatoria en el caso de que anote nueve goles en lo que resta de curso (lleva tres) o 18 en la temporada 19/20. En esos casos, el Genoa tendría que pagar 18 millones (entre Betis y Roma) junto a los dos ya abonados por el préstamo.

El punta está teniendo grandes actuaciones en su nuevo club. En ocho partidos disputados, ha anotado ya tres goles. Siete los ha comenzado como titular, cuatro de ellos completos. Ahora encadena una mala racha, ya que sus tres tantos los anotó en sus cuatro primeros partidos. En su debut le marcó al Empoli, cuando el Betis tenía sequía goleadora y sin refuerzos arriba.

Víctor Camarasa

Otro jugador que está aprovechando su préstamo es el mediocentro Víctor Camarasa. El jugador llegó al Betis por 7,5 millones de euros y no ofreció el rendimiento esperado. Por eso, emigró a la Premier League, donde es un fijo en las alineaciones. 25 partidos, cuatro goles y tres asistencias acumula Camarasa en el Cardiff. Para Warnock, su entrenador, es fundamental, ya que es el máximo goleador del equipo en la Premier.

El valenciano, que ha completado 16 encuentros enteros, partiendo como titular en 24, fue clave en la última victoria de su equipo ante el West Ham anotando un gol, llegando como siempre desde segunda línea. Tuvo un pequeño bache debido a una lesión complicada, coincidiendo con la mala racha de su equipo, y ahora ha regresado para darle al equipo galés su octava victoria. Camarasa no tiene opción de compra y volverá al Betis en junio, aunque la idea del conjunto bético es hacer caja con él.

Darko Brasanac

El serbio se encuentra cedido en el Deportivo Alavés hasta final de temporada. Llegado al Betis por 1,5 millones, nunca ha gozado de continuidad para Quique Setién, pero en sus dos cesiones ha sido un jugador importante para sus clubes. En Leganés gozó de bastante protagonismo y ahora lo vuelve a tener para Abelardo. Ha jugado 18 partidos en Liga, 14 como titular y nueve completos, sin anotar goles ni repartir asistencias, y dos en Copa del Rey. De hecho, en la última victoria del Alavés, fue titular contra el Huesca compartiendo pivote con Tomás Pina y dejando en el banquillo a una institución en la entidad de Vitoria como Manu García. La idea también es traspasarlo en verano.

Ryad Boudebouz

Sin duda, la incorporación de Ryad Boudebouz es una de las más decepcionantes en estos últimos años, sobre todo por las expectativas e ilusiones que había puestas en su fichaje. Pese al importante papel que tuvo con Setién la temporada pasada, este año no contaba para el técnico y era una baja segura para el mercado invernal. Después de negociar con varios clubes, finalmente salió cedido al Celta de Vigo, que cuenta con una opción de compra valorada en ocho millones de euros.

No obstante, todo hace indicar que el argelino no va a contar tampoco con muchos minutos para Escribá. Solo ha disputado dos encuentros de celeste. El primero, frente al Levante, en el que acabó expulsado, y el otro precisamente contra el Betis, disputando 64 minutos. Ambos con derrota. Boudebouz sigue teniendo cartel en Francia y el Betis intentará recuperar lo invertido en él.

Takashi Inui

Fue una de las grandes apuestas del Real Betis en verano y en el Alavés está demostrando el porqué de la mano de Abelardo. Llegó a coste cero del Eibar, después de realizar también un gran Mundial. Sin embargo, no se adaptó bien al sistema de Setién, donde los bandas son carrileros y no extremos. Por eso, se marchó a Vitoria para sustituir a Ibai Gómez, y está cumpliendo con creces.

El japonés ha disputado seis encuentros con el Alavés, dos de ellos completos (los dos últimos), y ya ha marcado dos goles. Uno contra el Villarreal, dando la victoria a su equipo, y otro contra su ex equipo, el Eibar. También jugó contra el Betis en el Benito Villamarín, donde se llevó varios aplausos. Su titularidad ya no se cuestiona, y forma una gran sociedad con Jony. Mientras el Betis no cambie de sistema, difícilmente tendrá hueco con Setién. Podría quedarse en Vitoria el próximo curso.

Alin Tosca

El defensor no tuvo apenas protagonismo en el Betis, sobre todo después de su primera temporada. Por eso, tras varias cesiones, esta vez ha recalado en el PAOK de Salónica, que guarda una opción de compra. Ha tenido participación en la Liga, la Copa y la Europa League, aunque con escasa continuidad. En Liga, ha jugado seis partidos, solo tres como titular. En Copa, cuatro encuentros como titular y completos. Y en la Europa League, cinco partidos, ante equipos como el Chelsea o el BATE Borisov. Por tanto, probablemente termine saliendo del Betis de manera definitiva en la próxima ventana de traspasos.

Juanjo Narváez

El joven atacante colombiano se encuentra cedido en la UD Almería. Tras una exitosa cesión en el Córdoba, siendo uno de los héroes de su salvación, en su nuevo club está siendo mucho menos importante, entrando casi siempre desde el banquillo. De los 20 encuentros que ha disputado, en solo seis ha partido de inicio, entrando como revulsivo en los otros 14. Pese a ello, ha podido anotar dos goles y repartir una asistencia, frente a los cinco que consiguió con los cordobeses en menos tiempo. A sus 24 años, todavía puede ser un activo interesante para el Betis.

Alex Alegría

El delantero está viviendo su segunda experiencia como cedido esta temporada. A comienzos de curso, el punta se marchó al Rayo Vallecano, donde ha jugado nueve partidos, todos ellos saliendo en la segunda mitad y disputando solo 130 minutos. Su único tanto lo hizo en Copa del Rey. Por eso, todas las partes decidieron poner fin al acuerdo de cesión y Alegría puso rumbo a Gijón.

En el Sporting, el delantero es pieza clave para su entrenador. Ha jugado ya siete partidos, 400 minutos y cuatro titularidades. En su cuenta, tres goles y dos asistencias. Parece que ha encontrado definitivamente un sitio en el que poder demostrar sus cualidades.