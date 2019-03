Diego Lainez, la 'Joya' de México que pule Setién

Diego Lainez Leiva es la 'Joya' del fútbol mexicano. En el país norteamericano no tienen dudas de que sobre el jugador del Betis pivotará el fútbol del 'Tri' en un futuro no muy lejano. Ya ha dado el salto desde la sub 20 -pese a que este año hay Mundial- y se codea con sus compañeros de la absoluta mexicana mientras que Martino, como Setién en el Betis, dosifica las apariciones de un futbolista que se pule en la ciudad deportiva del Betis.

En Sevilla Diego se siente como en casa. Hasta la capital de Andalucía se han desplazado su padre y su madre, lo que ha favorecido la adaptación del atacante, apadrinado por Guardado tanto en el vestuario verdiblanco como en el de México. Sus más cercanos destacan el buen recibimiento que ha tenido por parte del vestuario y de una ciudad que le ha abierto los brazos. Agradece Diego la calidez de la gente con la que trata cuando pisa la calle y se ha quedado impresionado con la afición verdiblanca, de ahí que siempre lo repita cuando habla públicamente. Incluso la gastronomía sevillana ha conquistado al menudo futbolista azteca.

Hasta la fecha, Setién ha ido manejando sus apariciones. En su zona de acción es donde acumula más talento el conjunto verdiblanco y por ahí se explica el papel de Lainez, que pese a todo ha gozado ya de tres titularidades en LaLiga y otra en la Copa para un total de diez apariciones con la verdiblanca. Desde su llegada sólo se ha quedado sin vestir en los partidos contra el Real Madrid -primero desde su llegada- y el Atlético de Madrid. Además, no participó en los duelos ligueros contra Getafe y Celta, además de los coperos contra el Valencia. Un gol, ante el Rennes, y la asistencia ante el Barcelona adornan sus estadísticas.

Pese a que son números que se pueden considerar normales para un debutante en LaLiga de 18 años de edad -y así lo considera el propio futbolista-, en México creen que Setién infravalora al jugador. Basta con ver los comentarios en las redes sociales de aficionados mexicanos en las alineaciones del Betis -la exposición del equipo verdiblanco ha crecido enormemente en este mercado- para comprobar el seguimiento que se le hace y el desacuerdo cada vez que se queda fuera del equipo.

Javier Rojas, periodista de Televisa, acompañó a Lainez en sus diez primeros días de experiencia en España -como él, numerosos medios enviaron emisarios y algunos siguen en Sevilla- y valora así esa falta de minutos. "Tuve la fortuna de acompañarlo y vi que su adaptación al equipo y a la ciudad era más que aceptable. En el tema ciudad está muy contento. En México nos parece que ha jugado poco por lo que puede aportar y lo que ya ha mostrado cuando entra en la cancha. Veía sus minutos cuando entra ante el Barcelona, un gigante, y contribuye con un pase de gol. Pero en el día a día no lo vivimos. Calidad sí la tiene y se nota la diferencia cuando entra en la cancha. El nivel que ha mostrado allá es bueno, pero puede hacer muchas más cosas y eso lo va a ganar con minutos. Necesita confianza, entender a los compañeros para lucir más. Así le pasó en el América. Eran apariciones de minutos y no todos los partidos. Pero poco a poco se hizo su sitio y se convirtió en una pieza fundamental para generar ocasiones y ganar el campeonato. Hay muchas cosas de él que no se han visto en España y los va a mostrar en semanas o meses", explica. En México se interpretan unas palabras de Setién en las que decía que Lainez tenía que ganarse el sitio en los entrenamientos como la causa de esas suplencias reiteradas en las últimas jornadas, si bien el técnico considera únicamente que Lainez aún necesita aclimatación y que hay futbolista en la rotación que están por delante.

Un líder para méxico

En México creen que tienen en Lainez un futbolista para liderar a toda una generación. "La gente en México nombró a Diego 'La Joya' por la esperanza que representa para el aficionado. Se le ve la figura en un corto-medio plazo del fútbol mexicano, por la habilidad que mostró aquí, por lo precoz que ha sido. Su asistencia a la convocatoria de la selección mayor se ha visto con muy buenos ojos y la gente prefiere que esté aquí a que lo esté con la sub 20 que jugará el Mundial. Se sabe que si el Betis no quiere que vaya al Mundial sub 20 está en su derecho, pero de todos modos, la gente prefiere que vaya a la Copa Oro porque se le ve ya con calidad para la absoluta. Se entiende que cuanto más tiempo pase en la absoluta más rápido va a explotar su talento", cuenta Rojas.

Su hermano Mauro también quiere dar el salto

Para que la felicidad de Diego y su familia sea completa falta que Mauro, su hermano mayor, dé el salto al Viejo Continente. De momento está aprovechando la cesión en el Lobos BUAP procedente del Pachuca con cuatro goles y una asistencia este curso en 25 partidos.