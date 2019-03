Junior: "No entiendo el debate con Setién"

Junior Firpo ultima su recuperación y trabaja duro para estar a disposición de un Quique Setién que, a su juicio, "ha devuelto un Betis competitivo". Con el derbi entre ceja y ceja, el hispano-dominicano desgrana su presente y su futuro, siendo su prioridad, ahora, volver a estar en Europa con el Betis. En su entrevista con ESTADIO no elude ningún tema y en este primer extracto comenta los objetivos del equipo, le pone nota y habla sobre el derbi o su reciente paternidad.



- ¿Cómo evoluciona de su lesión (en el recto anterior)?

- La verdad es que vamos bien; ésta es un poquito más lenta que la anterior, pero también es cierto que no queremos arriesgarnos y que haya una nueva recaída. Queremos que cuando vuelva sea para quedarme y no para que me pase lo mismo.

- ¿Considera que está teniendo algo de mala suerte esta temporada con las lesiones?

- Sí, la verdad es que era una temporada muy importante para mí y para el equipo y quizá estoy teniendo un poquito de mala suerte con las lesiones, pues me han quitado del momento más importante de la temporada, cuando el equipo más me necesitaba. Pero, por suerte, quedan todavía unos cuantos partidos y creo que cuando vuelva, y si el míster quiere, estaré listo para el último tirón, que también es importante.

- Para el Rayo, próximo rival tras el parón liguero, no llega, ¿no?

- No, en principio creo que no. Tampoco nos hemos marcado una meta fija, pues nos estamos guiando por las sensaciones que vamos teniendo durante el trabajo de la semana y tampoco es que tengamos una meta clara.

- Tengo entendido que ha sido padre recientemente, ¿cómo le ha cambiado la vida?

- Sí que cambia. Ahora, ya lo importante no soy yo ni mi pareja, es la niña que tenemos. Llegas a casa tras haber tenido un día malo y la ves a ella... Se te pasa todo lo malo.

- Centrándonos en lo deportivo. ¿Es el objetivo del Betis el cuarto puesto, como el propio Quique Setién ha comentado públicamente?

- Eso ya es algo que, quizá, hay que volver a preguntarle al míster. Nuestro objetivo es jugar cada partido e intentar sacar todos los puntos posibles y, por supuesto, volver a jugar Europa, que sí es un objetivo prioritario. ¿El cuarto puesto? Quedan 30 puntos y estamos muchos equipos ahí, en esa pelea. Luego, con el paso de los partidos, ya veremos dónde llegamos. Los partidos que vienen son muy importantes; marcarán el camino.

- Se verán las caras, además, con varios rivales directos.

- Sí, en estos diez partidos hay rivales muy directos por estar ahí, en Europa, y por luchar por el cuarto puesto. Y esos partidos nos van a marcar un poco el devenir de la temporada, si podemos aspirar a Champions o quedarnos con la Europa League.

- Entre esas luchas directas por Europa estará el derbi frente al Sevilla, y usted llegará, aproximadamente, para esa fecha.

- No tengo una meta clara, pero soy de aquí, de la casa, y un derbi es el partido más bonito de la temporada. Ése es mi objetivo a corto plazo.

- Conseguir la clasificación para la Champions sería un premio extra, tras los sinsabores ante al Rennes y la semifinal de Copa ante el Valencia.

- Sí, fue una semana muy mala. Caer eliminados doblemente fue un golpe duro para toda la plantilla. Pero si miras todo lo que venimos haciendo a lo largo de la temporada, hay muchas cosas que están saliendo bien. Tenemos varios objetivos por delante: luchar por Europa y, si podemos, aspirar a ser cuartos.

- ¿Cómo se respira eso en el vestuario? ¿Qué se habla?

- Lo que se habla es que hay muchos equipos en la pelea y que lo tenemos a poco. Que es verdad que hemos tenido varios tropiezos inesperados que no deberían haber ocurrido, pero como está LaLiga, lo tenemos muy a tiro; más que nunca.

- Y entre tanto, el debate en la grada entre 'Setién, sí' o 'Setién, no'. ¿Entiende ese nivel de exigencia que les transmite el beticismo?

- Yo, personalmente, le estoy muy agradecido a Setién y creo que todos los béticos también deberían estarlo. Ha devuelto un Betis competitivo, un Betis que ha vuelto a competir en Europa. Algunos deberían mirar más atrás, hace tiempo, y pensar dónde estaba el equipo y dónde estamos hoy. Eso lo hemos conseguido entre todos, no sólo el míster. Yo no entiendo ese debate. Entiendo que el aficionado sea exigente. Es normal, viendo que tenemos una muy buena plantilla y que este año LaLiga está para que cualquiera pueda entrar en Champions. Entiendo que sean exigentes en ciertos momentos determinados, pero en otros, no; aunque es cierto que el aficionado siempre tiene su punto de vista y es respetable. El punto de exigencia no creo que sea negativo, pues la exigencia siempre es buena para que la gente no se relaje. Pero quizá a veces es excesiva.

- ¿Qué nota, entonces, le pondría Junior a la temporada?

- Ahora mismo, después de cosas que acaban de pasar, mi nota sería un seis o un siete, quizá más tirando al seis, porque hace poco hemos tenido cuestiones que no han sido positivas. Pero quedan diez partidos y tenemos tiempo de arreglarlo y poder llegar a un ocho o un nueve, o incluso al diez.

- Pero se les escapó una posible final de Copa en casa, frente a todos los béticos.

- De las dos, fue la eliminación más dura. No sé cuantos año van a pasar para poder jugar una final de Copa, y encima en casa. No sé cuantas veces se puede dar eso en la carrera de uno. Fue muy duro, imagínate este estadio aquí, jugando nosotros una final de Copa. La noche de antes no habría dormido seguro.