"El Betis merece estar en Europa"

Cristian Tello analiza en una entrevista concedida a la revista Balompié la recta final de la temporada, asegurando que lo darán todo para entrar en Europa y que se siente cómodo en la posición de carrilero.



- Tras finalizar la andadura en Europa y en la Copa del Rey, ¿cómo se encuentra el equipo en el plano anímico?

- Han sido semanas muy difíciles. Caer en Europa League y caer a las puertas de una final en la Copa del Rey han sido palos muy duros. Estábamos convencidos de hacer algo grande esta temporada, pero todavía tenemos un reto muy bonito: entrar en Europa por segundo año consecutivo, plantar al Betis en esas posiciones europeas, que es donde merece estar, y vamos a luchar hasta el final en estos diez partidos que nos quedan. El equipo ha sabido reponerse, ha cambiado de mentalidad. Somos muy conscientes de que tenemos que estar peleando por Europa hasta el último momento. Este equipo tiene plantilla de sobra para levantarse de situaciones así. Lo ha demostrado y lo demostrará.



- ¿Siente la plantilla que la exigencia ha aumentado esta temporada?

- Es verdad que este año se exige mucho más que el año pasado. Han venido jugadores nuevos, jugadores de muchísima calidad que han mejorado la plantilla del año pasado. Es normal. El club está creciendo y aspira a lo máximo. Hemos hecho una Fase de Grupos de la Europa League espectacular ante equipos muy difíciles. En Copa del Rey hemos llegado a unas semifinales. El crecimiento del club es notable. Tenemos que seguir luchando por nuestros objetivos, que es meter al Betis en Europa y se mantenga ahí todos los años.



- ¿Qué mensaje se le puede mandar al aficionado que se haya sentido decepcionado?

- Que confíen en nosotros. Somos conscientes del apoyo que recibimos de la afición. Para nosotros es muy importante cuando jugamos en casa. Aquí vamos todos a una y todos juntos podemos conseguir de nuevo el objetivo.



- ¿Por qué cree que al equipo le está costando tanto trabajo sacar los partidos adelante?

- Es verdad que no hemos tenido partidos cómodos. El año pasado, con cualquier cosa, hacíamos goles. Este año nos está costando más de cara a portería. Pero no por ocasiones. Llegamos muchísimo al área rival, pero debemos tener

más acierto en los metros finales. Este estilo nos ha llevado a disfrutar de Europa, estar prácticamente en una final de la Copa del Rey luchando hasta el último segundo. Este es el juego que nos ha llevado a pelear por cosas bonitas.

- Con tanta carga de partidos este curso, ¿en qué momento físico se encuentra el equipo?

- Estamos bien. Han sido meses muy duros con partidos cada dos o tres días. El equipo está muy bien físicamente. Y ahora, al estar solo en una competición, sirve para recuperar a todos los jugadores durante la semana.



- A nivel personal, este curso ha jugado como carrilero por ambas bandas y también como segundo punta. ¿Cómo se ha adaptado a esa posición en banda y dónde se siente más

cómodo?