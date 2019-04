Ben Arfa le hace un guiño al Betis

La pasada temporada coincidieron en el vestuario del París Saint-Germain y la próxima podrían hacerlo en el del Betis, si es que el club heliopolitano ejerce la opción de compra de Lo Celso, negocia la adquisición a título definitivo de Jesé y atiende, finalmente, al guiño lanzado por Hatem Ben Arfa (32) desde Francia. No parece nada descabellado, desde luego.

El caso es que, al contrario que a muchos de sus detractores, al habilidoso mediapunta del Rennes, verdugo del Betis en la Europa League, sí que le resulta atractivo el juego del equipo de Quique Setién y, ya más de forma general, el de LaLiga, según ha explicado en una extensa entrevista concedida a L'Equipe: "Es un campeonato que me interesa. Cuando ves cómo juega el Betis... hay una filosofía de placer en España".

Ben Arfa quedará libre en junio, si renuncia al año opcional por ambas partes que tiene con el Rennes, y parece que, efectivamente, espera algo que le motive más. "Lo que es seguro es que quiere divertirme. Mi decisión dependerá de ello. Si me quedo, si me voy... Haré un balance, analizando qué quiere hacer el club, qué me ofrecen en otro... Lo veré todo, pero lo que quiero es divertirme", ha comentado un futbolista muy de Setién: zurdo, imaginativo, con capacidad para actuar en todo el frente del ataque...

Setién: "Ben Arfa tiene un nivel top espectacular"

Si le preguntase Serra, el cántabro lo tendría claro, pues justificó la elininación a manos del Rennes, en gran parte, por el gran nivel exhibido por Ben Arfa en el Benito Villamarín. "Ben Arfa tiene un nivel top espectacular y todo lo ha hecho bien. Son futbolistas que tienen un nivel y es un equipo bien trabajado, fortísimo físicamente, rápido... No es un equipo cualquiera", desendió.

En la presente temporada, el franco-tunecindo, a quien birló el PSG a Monchi cuando éste lo tenía prácticamente cerrado para el Sevilla FC, acumula siete tantos y cinco asistencias en lo que va de temporada.

Lea también: Jesé y Ben Arfa, o por qué invertir en jugadores con problemas