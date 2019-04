Novedades de Setién para Anoeta

Quique Setién ha contado esta semana con toda la plantilla del primer equipo disponible, excepto Francis que aún continúa al margen del grupo y no estará en San Sebastián con el conjunto verdiblanco. Por tanto, el técnico cántabro del Real Betis tendrá que pensar sosegadamente qué once jugadores alinear de inicio este jueves con el objetivo de llevarse los 3 puntos para Sevilla.

En primer lugar, Setién ha recuperado a Andrés Guardado para enfrentar a la Real Sociedad tras perderse el encuentro del conjunto bético en Vallecas. Así, Guardado es un serio candidato a entrar en el once inicial y podría formar doble pivote junto al mediocampista portugués William Carvalho. En detrimento, Joaquín o Lo Celso, que no pasan por su mejor momento, podrían comenzar el partido desde la banca y descansar ene sta jornada intersemanal.

También podría entrar en el once titular dos meses después el lateral izquierdo del Betis, Junior Firpo, que ya suma una semana entrenando con el grupo. Setién cuenta con una escasez aguda de carrileros, hecho que le ha obligado muchas semanas a improvisar sobre la marcha 'parches' para esta posición. Este es el caso del propio Guardado, de Joaquín, etc. que han tenido que actuar como carrileros sin ser su posición natural. Así, Setién podría arriesgar en Anoeta al internacional sub-21 y colocarlo en el carril izquierdo, lo que provocaría, más que probablemente, la salida del once de Emerson. No obstante, la prioridad absoluta e indiscutible para el cuerpo técnico del Real Betis es evitar una posible recaída de Junior y evitar riesgos para este tramo final de temporada.

Diego Lainez también se ha sumado a la expedición bética esta semana tras aterrizar hace unos días en Sevilla procedente de México. Ante tres partidos en apenas una semana, Quique Setién está obligado a realizar rotaciones en su once tipo y el joven mexicano podría partir como titular en Anoeta. Esta fórmula se podría repetir con Zou Feddal, relegado claramente al banquillo, pero que podría ser de la partida este jueves dando descanso a un Bartra que tampoco pasa por sus mejores días. Incluso Loren podría relegar a Jesé en el once, aunque en este caso es más probable que Setién no realice rotaciones y apueste por el canario como de costumbre.