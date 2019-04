Junior: "En mi mente estaba siempre el estar listo para el derbi"

Otra de las noticias positivas del partido del Betis, además de la victoria, ha sido la vuelta de Junior, que cayó lesionado en el partido de ida ante el Stade de Rennes: "Me he encontrado muy bien, ahora mismo no tengo sensaciones de molestias ni de dolor. Era imprescindible controlar las emociones, que creo que no he sabido, el míster me quería matar. No me quise marcar fechas de regreso, porque quizás la vez anterior eso me había frustrado un poco".

Con el derbi en la mente: "Todo el que me conocía sabía que en mi mente estaba siempre el estar listo para el derbi. La Liga nos da esta oportunidad, estamos viendo que ganar cualquier partido es muy complicado. Queremos conseguir este objetivo, que es entrar en Europa. Siempre es bueno que no haya ningún compañero en la enfermería, y nada, a preparar una semana muy bonita. Con la máxima ilusión, alegría y con todo a por ello".