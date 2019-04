Setién: "Esta victoria da tranquilidad para preparar el partido del sábado"

Quique Setién, técnico verdiblanco, ha destacado tras el partido la importancia y el merecimiento de los tres puntos conseguidos por el Betis ante el Villarreal. Tres puntos que permiten al cuadro verdiblanco seguir en la lucha por Europa: "Hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo al principio, controlando las contras, combinando. Hemos llegado, pero el empate casi de manera inmediata y nos ha descolocado. Luego, hubo un cambio de sistema por parte del Villarreal cuando se lesionó Bonera. Hemos reajustado".

El Betis se replegó en los minutos finales: "En la segunda parte hemos notado el cansancio del viaje a San Sebastián en menos de 72 horas. Es normal que te cueste y que te apriete el Villarreal. La tuvimos a la contra, pudimos ampliar el marcador. La victoria es justa".

El partido del Betis: "Ha habido arreones, más que un control absoluto como en los primeros 20' minutos. Controlamos, tuvimos ocasiones y llegadas sobre todo al final. Llegó el gol en una fase del partido que estábamos apretando, luego hemos sabido defender. La suerte de Pau que ha salvado el partido en ese penalti".

Una victoria muy importante: "Siempre es necesario ganar, cuando uno se crea unas expectativas como nos hemos creado es normal que la gente esté frustrada, nosotros estamos afectados porque no llegan esos objetivos. La realidad es que hoy esta victoria era necesaria porque dará tranquilidad para preparar el partido del sábado con tranquilidad y veremos a ver qué pasa".

La lesión de Canales: "Lo primero es recuperar jugadores, a ver Canales, otros con molestias ya en el descanso. Tiene un esguince, ha sufrido golpe y torcedura. Es pronto para saber qué quiere".

Aumenta la moral del equipo: "No teníamos continuidad de resultados, no teníamos acierto como en la primera vuelta, pero el equipo no estaba mal. A los futbolistas les veo unidos, con un compromiso enorme, hoy ha sido un día para destacarlos sobremanera, en las circunstancias que afrontábamos este partido, nadie se quiere despegar, nosotros estamos bien".

Sobre el derbi: "No me ha ido mal en estos partidos desde que estoy aquí".

La noticia de la enfermedad de Caparrós: "Estas cosas a veces le restan importancia a todo lo demás. Salud es lo más importante. Afortunadamente le he escuchado y no es nada que no pueda llevar. Que se recupere pronto y que todo le vaya bien. Afrontarlo con inteligencia y como dice nuestra afición, con los huevos necesarios".