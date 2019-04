Serra: "En los derbis he tenido más alegrías que decepciones"

Obviamente, en una semana tan especial, a Serra Ferrer no podrían dejar de preguntarle en Betis TV por el partido del próximo sábado, que no es uno cualquiera, según reconoce el de Sa Pobla, quien ha vivido los derbis contra el Sevilla ya de todos los colores, desde en banquillo y también desde el palco.

- Cómo va a vivir Don Lorenzo el derbi?

- Sé cómo se vive el fútbol en Sevilla y a mí me corresponde estar con los béticos, algo que hago con mucho orgullo y satisfacción, pues he colaborado en muchos derbis y he tenido más alegrías que decepciones, pero bueno, cada derbi es nuevo. Tenemos unas sensaciones muy buenas, toda la semana para prepararlo y creo que va a ser un espectáculo muy interesante, para la ciudad y para todo el país, porque tiene algo especial.

- ¿Qué le diría o qué le decía usted a los jugadores?

- No... Esto no cabe... Crearía una opinión... Yo creo que los jugadores saben lo que significa para el bético este partido y que tienen compromiso y actitud para jugarlo. Después, como sabemos que tenemos talento, buena plantilla y buen cuerpo técnico, con buenas experiencias, porque no han perdido -ante el Sevilla- los partidos que hemos jugado... Lo que no podemos hacer ahora son declaraciones para desviar la concentración o la seguridad. Esto es respetar, no molestar.

- ¿Qué recuerdos tiene usted de los derbis?

- Del año pasado, cuando lo vi en el palco, tengo buen recuerdo, pero ahora es como volver a empezar. Hay que tener la autoestima muy grande para ir a competir en un partido de esta trascendencia. Son más que tres puntos. Todo el mundo lo sabe y así los encaraba yo. ¿0-1? Yo me conformo con ganar.

El crecimiento del Betis: "Antes había cabras paseando por el césped..."

- ¿Está cambiando mucho el club, respecto a lo que usted dejó como entrenador?

- Sí, afortunadamente para el Betis, ha cambiado mucho, empezando por la infraestructura, por los profesionales... Esto ha mejorado una barbaridad. Lo digo con todo el cariño y el respeto: cuando yo llegué, había cabras paseando por el medio del campo. Era un trozo de césped, no había vallas, ni había nada... Y, poco a poco, se fue mejorando y estamos en un momento ideal. Hay un proyecto firme de lo que va a ser la nueva ciudad deportiva, que acogerá a toda la familia bética, a los equipos masculinos y a los femeninos. Hay que darle a los profesionales las herramientas necesarias. Así es como se crece.