El Betis devuelve el guiño a Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa dijo, en una entrevista reciente, que le gusta cómo juega el Real Betis y el club heliopolitano, a través de su cuenta de Twitter en inglés, le ha devuelto el guiño.



"Hola, Ben Arfa. Hace un par de semanas te 'odiamos' cuando tú y el Rennes nos eliminasteis de la Europa League. Sin embargo, fuisteis rivales increíbles y cuando haces cosas como eésta, no hay nada más que hacer una reverencia", es el mensaje al franco-tunecino lanzado desde las redes sociales del club verdiblanco.



El mediapunta termina contrato en junio (tiene un año más opcional, si ambas partes aceptan) y desea probar suerte en España. Monchi, antes de que firmase por el Parín Saint-Germain, le llegó a tener prácticamente atado, pero el dinero catarí se lo quitó de las manos.





Hey, Ben Arfa ??



We kinda "hated" you a few weeks ago when you and @staderennais eliminated us from the @EuropaLeague ????



However, you were amazing rivals and when you do stuff like this, there's nothing else to do but taking a bow ??? pic.twitter.com/c6K63fAfuZ