Pablo Iglesias, sobre Joaquín: "Me gusta mucho, es el alma del Betis"

A pocos días de unas nuevas elecciones, política y fútbol siguen de la mano y parece complicado separarlos. Dentro de la campaña electoral, los distintos candidatos están dando también su versión sobre el deporte en periódicos y radios nacionales. El último en hablar ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha tenido unas palabras para el capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez.

El diario Marca ha realizado una entrevista a Iglesias, y le han recordado unas palabras realizadas por Joaquín en el año 2014: "Los de Podemos nos quieren quitar las gambas y el jamoncito". Al principio, el político no supo identificar el autor de la declaración pero, al saber que había sido el jugador bético, se deshizo en elogios hacia el futbolista. "Me gusta mucho Joaquín como futbolista porque sigue haciendo cosas increíbles con los pies y es el alma del Betis", afirma Iglesias en referencia a lo futbolístico.

Asimismo, también ha destacado su faceta humorística y su personalidad: "Tiene un carácter que le convierte en alguien carismático porque hace chistes y queda bien y los demás solemos hacer el ridículo en esos casos". "A mí las gambas y el jamón me encantan", sentenciaba Iglesias, quitando hierro al asunto y tomándoselo con humor.

De hecho, esas declaraciones que destacaba el diario Marca fueron concedidas hace cinco años al programa 'La Goleada' de 13TV. El entonces jugador de la Fiorentina fue preguntado por Álvaro Ojeda sobre el programa económico de Podemos y su idea de reducir las nóminas millonarias que cobran los futbolistas. Es por ello que el gaditano respondió: "Pablo Iglesias nos quiere quitar de comer gambas y jamoncito. ¿Eso cómo va a ser, carajo? (...) ¿Cómo no voy a poder pagar lo que quiera o ganar lo que gano? ¿Cómo va a ser, carajo? Yo creo que eso no puede ser. Vamos, como lo piensas tú y como lo piensa mucha gente". Tirando de ironía, Joaquín Sánchez se preguntaba: "¿Ha cambiado de champú, el de Podemos?".

El extremo bético también opinó sobre la idea de Podemos en relación a los toros, una de sus grandes aficiones: "Los toros son nuestros. Son nuestra historia. ¡Y al que no le guste que no mire!". Y es que Joaquín no fue el primero en 'mojarse' políticamente y valorar al partido de Pablo Iglesias, ya que también fueron bastante sonadas las palabras de Roberto Soldado en su cuenta de Twitter, donde decía lo siguiente: "¿De verdad tenemos que seguir escuchando a Pablo Iglesias y su cuadrilla? ¿Alguien confía en ellos? Ya tenemos bastante con lo que tenemos".