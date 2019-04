Setién, sobre los cánticos, Canales, Lainez o Sergio León

"El ánimo no está del todo boyante. La derrota (ante le Valencia) es difícil de digerir... En tres días tienes que competir. A medida que avance el partido, nos convenceremos de que hay cosas a las que podemos agarrarnos", ha comenzado diciendo Quique Setién en su rueda de prensa de este martes, previa al partido ante el Levante UD.

Setién ha tratado los siguientes temas en su extensísima comparecencia:

El objetivo, difícil ya

"Somos conscientes de que la situación que habíamos planteado de ir a Europa se puede ir complicando. Creo que hay posibilidades reales de que podemos conseguirlo".

Vuelve Canales

"Está en la lista, viaja. No hemos podido recuperar a William y la ausencia por sanción de Gio (Lo Celso) deja tocada esa zona, pero la evolución de Canales nos viene bien. El otro día no jugó para llegar mejor a este partido. Está en condiciones".

El Levante UD

"Podemos esperar del rival siempre su mejor versión. Todo el mundo afronta los partidos con muchas ganas independientemente de la situación. El Levante no está en su mejor momento, se ha complicado su situación. Es un partido vital. Igualmente, nosotros estamos necesitados de puntos. Salvo algunos que están en una zona intermedia, que no están definidas, para el resto los partidos que quedan hasta el final van a ser decisivos. De este equipo me preocupan cosas. Dentro de su situación es un equipo valiente, llega con mucha gente. Tiene jugadores de mucha calidad, que pueden hacernos daños como ya hicieron en la primera vuelta".

Otra historia

"Para muchos, el partido de la primera vuelta fue un severo correctivo. Pero este partido va a ser diferente, llegamos en una situación distinta. Hay que controlar las acciones a balón parado, hacen bastantes goles. Es un equipo herido... si hacemos las cosas bien, podemos hacerles daño".

Los elogios de Bordalás

"Valoro positivamente sus palabras. Yo hubiera hecho lo mismo. A mí me ha tocado ver esta situación en otros compañeros y no es agradable. Uno a lo largo de su carrera tiene que vivir situaciones así".

Diego Lainez

"Salió muy bien en el último partido. Combinó bien con Joaquín, trato de aportar su criterio con regates y algún disparo. Valoramos positivamente su actuación".

Su futuro

"No pienso en eso. Trato de no pensar en algo que puede desgastarme, cuando hemos ganado hemos ganado y cuando no se apechuga. Hay que intentar que todo afecte lo menos posible. ¿Los cánticos? Estaba relativamente tranquilo. Humildemente, uno trato de hacer su trabajo lo mejor posible. No puedo hacerlo mejor de lo que lo hago. Hay que asumir lo que te toca. Hay cosas que no me parecen justas, pero es mi opinión. Cada uno opina de una forma diferente. Lo que tenemos claro, siempre que no haya resultado, que es lo que vale, se centran las miradas en el entrenador".

Más sobre su futuro

"Llevo un año y pico aquí, he pasado por diferentes procesos. Conozco un poco cómo funciona esta ciudad y el beticismo. El otro día un buen número indicaron que no querían que siguiera, pero otros valoran mucho este trabajo. Hay gente que no se deja influenciar por los resultados. En esta sociedad, no importa el fútbol en sí mismo, si no ganas... Pero solo gana uno al año. Es normal que te cabrees, pero mirad el Real Madrid, ahora está fuera de la Champions. Estoy muy tranquilo y muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo. Trato de educarme y mejorar cada día, a pesar de que tengo un bagaje ya como jugador y entrenador, porque ese es el camino para mejorar. Me preocupa lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar no.

La grada

"La relación ha fallado en algunos momentos, en otras no. Los resultados son los que quiere la gente. Jugando de otra manera nos puede ir mejor o no, eso nadie lo sabe. Las cosas nos han ido bastante bien. Trato de ver el futuro con ilusión y con alegría. Se pueden ganar perfectamente los dos partidos".

La falta de puntería

"La realidad es que es una circunstancia poco entrenable, depende de cómo se maneje el estrés, las situaciones... Lo único que queda es seguir trabajando y en el caso de Sergio León, lo mismo. Él debe transmitirme a mí esa ilusión para salir. Y no sólo él, sino todos, deben demostrar que van a saltar al campo de verdad, con las condiciones para rendir al máximo. Ante el Valencia cambiamos cosas, nos dio mucha superioridad. El Valencia llegó con peligro en el minuto 41. El dominio fue parecido, nos terminaron ganando como en otros partidos, en acciones puntuales porque son muy buenos. Al final la calidad individual de un futbolista supera a la capacidad de defenderle. La táctica es importante, pero lo más importante son los futbolistas".