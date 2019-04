Setién: "Por supuesto que me veo en la próxima temporada"

Tras un empate que no sirve de mucho al Betis, Quique Setién ha mostrado su opinión sobre la mala racha que atraviesa el equipo y sobre su futuro en el club: "Trato de centrarme en el partido, en lo que está pasando, es imposible no escucharlo, pero son cosas que no puedo controlar. Aceptas la frustración de tu público. Es normal que critique y la figura del entrenador siempre está en entredicho. Aceptarlo con humildad

Opciones europeas: "Mientras sea posible, vamos a intentarlo, y si no, sumar, lo que hemos hablado incluso durante la semana es la necesidad de terminar bien, ganando, que no quede en el recuerdo esta mala fase porque nos duele. El equipo se va a entregar,como se ha entregado hoy, para sacar los mayores puntos posibles".

Protesta de la grada: "Me parece bien".

Cree que el equipo está caído: "No creo. Sinceramente. Hemos vuelto a ser superiores al Espanyol, en la mayor parte del partido, empezamos bien, dos ocasiones seguidas que las han sacado los defensas casi debajo de portería. Marcar antes siempre es un desahogo. Es verdad que el Espanyol ha habido momentos que nos costó apretarles, pero no nos ha generado, creo que dos ocasiones, el gol, que se puede decir que es un regalo, el equipo como es habitual, ha acabado metiendo al rival en su área y ahí hemos conseguido un gol. Un equipo que está caído eso no lo hace. Hemos centrado creo que 30 veces. El balón cerca de su portería. Satisfecho por el rendimiento que hemos dado. Se han entregado, han creído, es verdad que esto nos está pasando muchas veces. No estamos teniendo suerte, no estamos acertando. Confiar en que esta racha acabe".

El equipo no mete goles: "Si miramos las estadísticas, por supuesto, que tienes razón, pero qué más queremos que sumar-. Pero hay que marcar. Hacemos muchas cosas para lograrlo, pero no estamos acertados, la superioridad que manifestamos no se traduce en goles.La relación entre lo que hacemos hacia adelante y los goles que metemos es muy pobre; y en nuestra portería es al revés. Son circunstancias que no podemos controlar. Hay una jugada en el 1' que ha sacado un jugador bajo palos. Ahí están los resultados, pero yo no tengo una varita mágica, hacemos muchas cosas bien, pero si no nos da, habrá que seguir trabajando".

La suerte hay que buscarla: "Es verdad que ha habido momentos que quería que hubiese más jugadores arriba, trabajamos para ello, pero a veces, ya sabemos cómo es el fútbol No estamos aquí por la suerte, pero sí por el acierto".

Apuesta por su continuidad: "Hay mucas cosa positivas. Si se analiza con detenimiento, hay muchas cosas positivas. Creo que hacemos un bien trabajo. Hay cosas que podemos hacer mejor, hoy quizás en la primera parte debimos cambiar el planteamiento, pero es verdad que nos han controlado el espacio, aunque no nos han creado ocasiones. En la segunda parte cambiamos algunas cosas y controlamos el espacio. Sigo confiando. Hoy sí le han echado huevos y personalidad en la situación que estamos".

La atmósfera del equipo: "No soy un muerto viviente. Estas situaciones las he vivido, es verdad que me afectan, claro, pero estoy entero, tengo confianza en las cosas que hago. Veo a mi equipo jugar y hay muchas cosas que me agradan,. Sigo entero, fuerte mentalmente, no es fácil, pero la decisión más complicada seguramente es la que tiene que tomar el presidente, vicepresidente".

Cree cambiar esto

¿Qué tiene que cambiar en el Betis?: "Que nos cambie el acierto. En el Sánchez-Pizjuán el equipo jugó bien, cinco manos a manos, que no marcamos; ante el Valencia el partido fue extraordinario, ante un equipazo; con el Levante el equipo no estuvo bien; hoy hemos empezado bien, momento de incertidumbre, pero ha estado bien. Pudo marcar en alguna acción".

Feddal ha dicho que no ir a Europa sería un fracaso: "Si es por eso exclusivamente, puede, no sólo Feddal, todos generamos una expectativas que no hemos podido cumplir. Pero haciendo un análisis real, ese punto de suerte, no ha llegado en momentos puntuales. Uno ve que puede, cerca de tantas coas, te frustra, pero sigo pensando que hay muchas cosas a las que acogernos. Un año más de un proyecto que creo que está vigente y tiene continuidad".

Puede haber reconciliación con la grada: "En cuanto lleguen los buenos resultados".

Los delanteros: "Claro que le doy vueltas. Nuestros delanteros están bloqueados. Pasan esta racha que pasan los delanteros. Benzema se está desatando, esto pasa. Tratas de ver quién tiene ese momento de lucidez".

¿Se ve en la temporada 19/20?: "Por supuesto. Ya lo dije cuando firmé,. Pedí tres años y expliqué que esto era un proyecto a largo plazo, Poco a poco iríamos avanzando, el equipo está mejor que cuando llegué. Veo el futuro con claridad. Trato de ver más allá, veo al equipo con posibilidades. Es verdad que hay que ajustar cosas, y no se harán hasta que termine la temporada. Si nos olvidamos del resultado a ver cuántos equipos son capaces de jugar como lo hacemos nosotros. las veces que llegan a la portería rival... Es verdad que los resultados no están llegando,. la frustración de la copa. El partido del Rennes, puede que nos afecte, pero trato de ver las cosas con claridad en adelante. Lo fácil es empezar de nuevo. Hay mucas cosas de las que hacemos, creo que la mayoría de plantilla está convencida y con ilusión en seguir por este camino".