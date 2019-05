Lo Celso, Jesé y las relaciones con el PSG

El pasado 16 de abril el Betis hizo oficial el fichaje de Giovani Lo Celso hasta 2023. Unos días antes habían contactado con el PSG para comunicarles su intención de hacer efectiva la opción de compra fijada por el argentino en los plazos también ya acordados. En la conversación con Antero Henrique, director deportivo del PSG, no hubo más nombres sobre la mesa. Las partes quedaron en hablar al final de la temporada por Jesé, entonces aún al alza, y por alguna otra opción atractiva de futbolistas que la temporada próxima saldrán del conjunto parisino.

Las dos partes han quedado más o menos satisfechas -aunque el Betis ha sido el claro ganador en los tratos- con la colaboración establecida la temporada pasada. Al igual que con el Barcelona, en la entidad verdiblanca creen que una fructífera relación con la escuadra gala puede devenir en contar con futbolistas que en otras condiciones sería difícil que vistieran la elástica heliopolitana. Esta vía volverá a ser explorada en verano, cuando el PSG volverá a tener jugadores disponibles para ceder o traspasar.

Jesé lo tiene difícil

Tras un inicio esperanzador, el rendimiento de Jesé ha ido decayendo con el paso de las jornadas. El punto de inflexión fue el derbi, partido en el que tuvo hasta cuatro ocasiones para materializar un gol que no llegó. En un principio el Betis se planteó una negociación a la baja -en el entorno de los diez millones- para hacerse con el canario en propiedad. Sin embargo, a día de hoy en la planta noble del Benito Villamarín se inclinan claramente por el 'no' a su fichaje. Además, todo hace indicar que su gran valedor, Quique Setién, no seguirá el curso próximo. Tampoco está claro si Serra Ferrer seguirá al frente de las decisiones deportivas, por lo que aún habrá que esperar y Jesé tiene tres partidos aún por delante para reivindicarse.