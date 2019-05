Un lateral austriaco para el Betis

Que el Betis está buscando jugadores de banda para este verano es de sobra conocido y que reforzará el lateral derecho es más que probable pese a que ahí tiene a Francis y a Barragán, que no cuenta mucho para Setién pero sí podría hacerlo en el caso de que el Betis cambiase de entrenador este verano. No obstante, no parece que vaya a ser en esa posición el gran desembolso de la entidad y por ello se miran jugadores asequibles. De ese perfil es un futbolista, el austriado Moritz Bauer, al que según asegura hoy el británico Stoke Sentinel está siguiendo el equipo verdiblanco.

Se trata de un lateral derecho, internacional por su país aunque suizo de nacimiento, y que milita en las filas del Stoke City británico, un equipo que tras descender de la Premier no ha cuajado una buena temporada en la Premiership, pese a contar con jugadores como Bojan Krkic, Peter Crough o Joe Allen. Los Potters pagaron por él al Rubin Kazan, el verano pasado, algo más de 6 millones de euros después de que el austriaco cuajase dos buenas temporadas en Rusia. En especial, en la que estuvo a las órdenes de Javi Gracia, para el que era indiscutible.

Sin embargo, Bauer apenas ha contado en la segunda categoría inglesa y sólo suma esta temporada poco más de 1.200 minutos repartidos entre 16 partidos en todas las competiciones. Eso no ha hecho que pierda su buen cartel y, según este mismo medio, Lille, Zenit y Cagliari, además del Betis, se han interesado por él.