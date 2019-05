Junior habla sobre Setién, su futuro y la "decepción" de la temporada

Junior Firpo ha vivido una temporada difícil por culpa de las lesiones que le han impedido ayudar a su equipo en momentos decisivos de la temporada. Pese a todo, su nombre sigue en todas las quinielas para cambiar de aires en verano y dejar una buena cantidad de millones en las arcas béticas. De estos y otros temas ha hablado en una entrevista en Cope.

Las lesiones: "He vivido la otra cara del fútbol, aunque no han sido lesiones graves, sí que tuve una recaída. Con la familia y el nacimiento de mi hija lo he pasado mejor".

¿Volvió demasiado pronto?: "No hubo precipitación. Jugué unos minutos contra el Atlético de Madrid, contra el Valencia jugué los 90 minutos y me encontré bien y luego me lesioné contra el Rennes, pero no creo que fuera por precipitación".

¿Qué ha pasado?: "Las dinámicas en el fútbol. En el segundo tercio de la temporada estábamos vivos en las tres competiciones. Derrotas que nos hicieron daño en lo mental. El fútbol se ha cebado con nosotros en partidos en los que deberíamos haber sacado más puntos".

Muchos goles encajados: "La culpa es de todos. En los equipos no defienden sólo los defensas. Se empieza desde arriba".

Y pocos goles anotados: "Este año hemos hecho menos goles porque el año pasado los tres de arriba estaban muy acertados y tiraban desde su casa y la metían. Quizá este año han estado menos acertados ante el marco contrario y ya está".

¿Quién tiene la culpa?: "Los culpables con los jugadores, que somos los que ganamos y perdemos. Para mí tenemos la mayor parte de culpa. Más los jugadores que el entrenador".

Pese a las lesiones, le siguen queriendo muchos equipos importantes: "Quiero terminar la temporada. Queda un partido y después ya se verá".

¿Se puede hablar de fracaso?: "No calificaría la temporada de fracaso. Comenzó siendo muy buena. En el segundo tercio estábamos muy bien posicionados. Todo lo que se respiraba para mí era nuevo porque hace año y medio estaba en Segunda B. Yo lo calificaría más como decepción. En Rennes sacamos un gran resultado y aquí en el minuto 70 teníamos un 2-0. Luego llegó el batacazo. Nos hemos caído de la lucha por Europa en las últimas cuatro jornadas. Por eso lo califico como decepción".

Muchas expectativas: "Había mejor plantilla que el año pasado, porque se fueron jugadores importantes, pero teníamos un plantillón. Es una decepción porque podría haber sido un año muy bonito".

Ambiente en el Villamarín: "La afición tiene su parte de razón. Veo evidente que estén enfadados. El puesto de entrenador acarrea estas cosas, que la culpa caiga sobre ti. El entrenador lo sabe, que las culpas van hacia ellos desgraciadamente. El ambiente ha sido difícil en algunas situaciones. Los jugadores somos conscientes de algunas cosas y los entrenadores también lo son".

¿Cree en Setién?: "¿Cómo no voy a creer en Setién? Estoy agradecido al entrenador por darme la oportunidad de estar donde estoy hoy".